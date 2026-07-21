Lamine Yamal: "Mi hermano Keyne, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él"

Lamine Yamal no estuvo solo en su camino hacia el título de campeón del mundo. Su madre, Sheila Ebana, su amigo Souhaib, su primo Mohammed y su hermano pequeño Keyne viajaron a Estados Unidos para acompañarlo durante toda la competición mundialista y compartir con él cada paso del torneo. "Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo", confesó Lamine Yamal. Siempre a su lado ha estado también su novia, Inés García.

Lamine ha sido protagonista en el césped pero, sin duda, Keyne lo ha sido en las gradas de los diferentes estadios donde La Roja ha disputado sus partidos de grupo y las diferentes eliminatorias hasta llegar a la gran final de Nueva York. Keyne, con solo cuatro años, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del campeonato. Su espontaneidad delante de las cámaras y la pasión con la que celebra cada partido han conquistado a miles de aficionados, que han seguido con atención cada una de sus apariciones en las gradas. "Mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él", señaló el extremo del FC Barcelona y de la selección española de fútbol. "Yo lo veo siempre en casa. Está allí y hace tonterías, empieza a bailar, parece un hombre en el cuerpo de un niño y me encanta, es el mejor. Me encanta pasar tiempo con él, me lo paso muy bien".

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Keyne, otro de los grandes protagonistas del Mundial Agustin Marcarian. / REUTERS

La celebración de Keyne tras ganar España su segunda estrella

Uno de los momentos más comentados llegó después de una conversación con su madre y Lamine. Antes del encuentro ante Francia de semifinales, le animaron a sacar la lengua si España conseguía la victori en el Mundial. El pequeño cumplió la promesa tras ganar la final a Estados Unidos y el gesto terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas del torneo.