España es ninguneada por la FIFA tras ganar el Mundial

España volvió a situarse en la cima del fútbol mundial tras proclamarse campeona del mundo con una actuación que rozó la excelencia de principio a fin. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente derrotó con autoridad a Argentina por 1-0 en la final gracias a un tanto de Ferran Torres, culminando un campeonato en el que fue el equipo más sólido, más fiable y con una propuesta futbolística que recibió elogios en todo el planeta. Sin embargo, la publicación de la votación pública de la FIFA para elegir al mejor once del torneo ha provocado una enorme controversia al dejar fuera a varios de los futbolistas que fueron decisivos en la conquista del título.

La organización sí ha incluido en la lista de candidatos a Unai Simón, Pedro Porro, Marc Cucurella, Rodri, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, una representación importante de la campeona del mundo, pero que para muchos resulta insuficiente teniendo en cuenta el dominio exhibido por España durante toda la competición. El debate no gira en torno a los jugadores presentes, cuyo rendimiento fue sobresaliente, sino a las llamativas ausencias de nombres que marcaron diferencias tanto por rendimiento como por regularidad en el campeonato.

El capitán de la selección española de fútbol, Rodrigo Hernández, levanta el trofeo de campeón del mundo de 2026 tras derrotar (1-0) a Argentina en la final en Nueva Jersey (Estados Unidos). / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Los grandes olvidados de la votación

Si hubo una línea que sostuvo el éxito de España fue la defensa. El combinado nacional apenas concedió un gol en todo el Mundial, un dato extraordinario que refleja el equilibrio colectivo del equipo y el enorme trabajo de una zaga prácticamente infranqueable. En la portería sí aparece Unai Simón, elegido Guante de Oro del torneo tras transmitir una seguridad constante bajo los palos. Sin embargo, sorprende que la pareja de centrales formada por Aymeric Laporte y Pau Cubarsí no haya sido incluida entre los candidatos. El primero ejerció de auténtico líder defensivo durante toda la competición, mientras que el joven central del FC Barcelona, con apenas 19 años, fue distinguido como mejor jugador joven del Mundial después de firmar un campeonato sobresaliente.

AMDEP8601. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Aymeric Laporte (d) de España disputa el balón con Romelu Lukaku de Bélgica este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr / SD

La sensación de sorpresa también alcanza al centro del campo. Rodri, elegido mejor jugador del torneo, sí figura en la votación, pero no ocurre lo mismo con Dani Olmo ni con Fabián Ruiz. El futbolista azulgrana cambió la dinámica ofensiva del equipo cuando España necesitaba encontrar soluciones entre líneas y acabó siendo uno de los hombres más influyentes en ataque. Por su parte, Fabián se hizo con un puesto en el once desde los cuartos de final gracias a su despliegue, equilibrio y llegada al área, contribuyendo incluso con un gol frente a Bélgica. Ambos fueron piezas fundamentales en el camino hacia el título.

Fabián Ruiz celebra su gol contra Bélgica. / SD

La FIFA abre un debate sobre el reconocimiento al campeón del mundo

En la parcela ofensiva sí aparecen Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, dos jugadores que completaron un gran campeonato y cuyo protagonismo fue determinante para que España levantara el trofeo. También figuran Pedro Porro y Marc Cucurella, dos laterales que ofrecieron un rendimiento sobresaliente tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, la sensación general es que el equipo que mejor fútbol practicó durante el Mundial merecía una representación mucho más amplia en una votación que pretende elegir al mejor once del campeonato.

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Marc Cucurella celebra la victoria. / SD

La decisión de la FIFA ha generado una oleada de comentarios en redes sociales y entre numerosos aficionados, que consideran difícil explicar cómo una selección que dominó la competición de principio a fin, que apenas recibió un gol y que superó con claridad a la vigente campeona del mundo en la final no cuenta con una presencia mucho mayor entre los nominados. El debate está servido y la votación pública ha dejado la impresión de que algunos de los futbolistas más determinantes del éxito español no han recibido el reconocimiento que su rendimiento sobre el césped había ganado con total merecimiento.