Pau Cubarsí desvela el papel clave de sus padres en su éxito: “Son quienes me mantienen con los pies en el suelo”

Pau Cubarsí tiene claro que detrás de su meteórica irrupción en la élite del fútbol hay unos responsables indiscutibles: sus padres. En unas declaraciones recogidas por el diario Sport, el central del FC Barcelona asegura que la educación recibida en casa ha sido fundamental para afrontar el éxito con naturalidad y mantener la humildad. “Mis padres han trabajado muy duro, son quienes me mantienen con los pies en el suelo. Cuando ves ese esfuerzo, se convierte en una referencia”, afirma el internacional español, campeón del mundo con la selección española y elegido mejor jugador joven del torneo tras firmar un campeonato sobresaliente.

España levantó el título mundial después de imponerse a Argentina gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, aunque uno de los nombres propios del torneo fue el del joven defensa azulgrana. A sus 19 años ha firmado una competición casi perfecta, transmitiendo una seguridad impropia de su edad y consolidándose como el líder de una zaga que apenas concedió ocasiones. Su rendimiento ha llevado incluso a algunos analistas a compararlo con el nivel que mostró Fabio Cannavaro en el Mundial de 2006, el campeonato que terminó llevándolo a conquistar el Balón de Oro.

Cubarsí en un partido con España / EFE

Una familia que nunca le deja perder la perspectiva

Cubarsí siempre ha defendido que el éxito no habría sido posible sin el apoyo de su familia. Vive muy unido a sus padres, Robert y Gloria, y mantiene una estrecha relación con su hermana Irene, con quien comparte una convivencia marcada por la normalidad. El futbolista explica que en casa se reparten las tareas, cocinan entre los dos y hablan cuando surge cualquier diferencia, una rutina alejada del foco mediático que le permite seguir siendo el mismo de siempre. “Les debo todo. Son quienes me mantienen con los pies en el suelo”, insiste el internacional, que nunca ha escondido que la educación recibida en casa ha marcado tanto su carrera como su forma de afrontar el éxito.

INGLEWOOD (United States), 02/07/2026.- Goalkeeper Unai Simon of Spain (R) and Pau Cubarsi of Spain celebrate winning the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Spain against Austria, in Los Angeles, USA, 02 July 2026. (España) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Su padre no esconde el orgullo que siente cada vez que lo ve sobre el césped y se ha convertido en un personaje muy conocido entre la afición azulgrana por sus peculiares celebraciones. En una ocasión incluso apareció en la grada con una enorme pancarta con la cara de su hijo durante un partido en París, una imagen que se hizo viral. Tampoco pasa desapercibida su costumbre de lanzarse de rodillas al suelo para celebrar los títulos que conquista Pau, una tradición familiar que ya forma parte de la historia reciente del jugador. “Espero que consiga todos sus objetivos y que podamos vivirlo toda la familia”, asegura Robert al hablar del crecimiento deportivo de su hijo.

El esfuerzo aprendido fuera del fútbol

Mucho antes de convertirse en una de las grandes promesas del fútbol mundial, Cubarsí creció entre el taller de carpintería de su padre y su tío. Allí pasó buena parte de su infancia y de sus veranos, observando de cerca una cultura del esfuerzo que, según reconoce, ha marcado su personalidad. Él mismo admite entre risas que entonces “molestaba más que ayudaba”, aunque aquellas jornadas le sirvieron para comprender el valor del trabajo diario.

Ese aprendizaje sigue presente ahora que su carrera atraviesa un momento extraordinario. Mientras acumula elogios y ya es considerado uno de los centrales con mayor proyección del fútbol europeo, Cubarsí insiste en que la fama no debe cambiarle. “Cuando ves el esfuerzo que han hecho mis padres, se convierte en una referencia”, subraya el defensa. Su madre, Gloria, también se encarga de recordárselo siempre con humor. “Si no practico la humildad, me cae una colleja”, bromea el futbolista al explicar cómo es la relación en casa.

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En Girona continúa disfrutando de la tranquilidad junto a sus amigos y, cuando regresa con su familia, vuelve a ser simplemente Pau, el chico que creció rodeado de trabajo, esfuerzo y unos valores que hoy siguen siendo la base de una carrera que no deja de crecer.