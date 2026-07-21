El presidente de la Conmebol afirma que el Mundial 2030 tendrá 64 equipos

Pocas horas después de que la selección española levantara la Copa del Mundo en Estados Unidos, las miradas ya están puestas en el próximo Mundial. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, publicó este mensaje en X: “El Mundial regresa a casa. En 2030, Uruguay, Argentina y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales. Esta será una gran oportunidad para celebrar el centenario del Mundial con un torneo que contará con 64 equipos”.

Ferrán Torres celebrando el gol de la victoria en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. / SD

Segunda ampliación consecutiva

Hace apenas unos días, Gianni Infantino afirmó que el plan de ampliar el torneo a 64 equipos todavía estaba en consideración y que se discutiría tras el Mundial de 2026. En caso de que se aprobara sería la segunda ampliación consecutiva. Entre 1998 y 2022, la Copa Mundial contó con solo 32 equipos y para 2026 se amplió a 48. Con 64 participantes, el formato cambiaría de 12 grupos a 16. Se mantendría la ronda de dieciseisavos que se ha implementado en este Mundial, pero ya no se clasificarían los 8 mejores terceros. Ahora esta ronda la jugarían solamente los dos primeros de cada grupo.

Aun así, la decisión todavía no es oficial y parece que el Mundial de 64 equipos está más lejos de lo que le gustaría a Alejandro Domínguez. La UEFA se ha posicionado en contra de la ampliación y el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol ha afirmado que esta decisión conduciría al “caos”. Las anfitrionas del torneo, España, Portugal y Marruecos, también se han posicionado en contra de que en ‘su’ Copa del Mundo jueguen 16 selecciones más.

Noticias relacionadas

Gianni Infantino optará a la reelección como presidente de la FIFA / EP

El Mundial de 2030 tendrá 6 sedes

Un torneo con 64 equipos supondría un mayor número de partidos, desplazamientos más complejos y un calendario todavía más exigente. Sin embargo, cambie o no cambie el formato, el Mundial 2030 será uno de los más novedosos hasta la fecha. Además de las tres anfitrionas oficiales, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido inaugural cada una. Será un gesto simbólico para conmemorar el centenario del primer Mundial.