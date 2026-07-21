Los récords que dejó el Mundial 2026: Messi, Mbappé, Cristiano y la selección española hicieron historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será recordada no solo por el nivel futbolístico que ofreció, sino también por la enorme cantidad de récords que cayeron durante el torneo. La competición disputada en Estados Unidos, México y Canadá dejó actuaciones memorables de algunas de las grandes figuras del fútbol mundial y consolidó nuevas marcas que serán difíciles de igualar en futuras ediciones.

La selección española se proclamó campeona del mundo tras derrotar a Argentina por 1-0 en una emocionante final que se resolvió en la prórroga gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente conquistó así su segunda estrella y también contribuyó a ampliar la lista de registros históricos del campeonato.

El técnico más veterano

Dick Advocaat escribió una nueva página en la historia de los Mundiales al convertirse, con 78 años y 271 días, en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de la Copa del Mundo. El seleccionador de Curazao superó ampliamente la marca que hasta entonces ostentaban técnicos históricos como Otto Rehhagel, Carlos Queiroz, Hugo Broos y Miroslav Koubek, demostrando que la experiencia también tiene un lugar privilegiado en la élite del fútbol internacional.

Dick Advocaat, seleccionador de Curazao. / SD

Inglaterra y Francia rompen una barrera

Jude Bellingham y Harry Kane se convirtieron en la primera pareja de compañeros de selección que alcanza seis goles cada uno en una misma edición de la Copa Mundial. Poco después, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé igualaron la hazaña con Francia, dejando atrás un récord que parecía reservado para históricas duplas ofensivas como Ferenc Puskás y Sándor Kocsis, Pelé y Jairzinho o Rivaldo y Ronaldo.

18/07/2026 Jude Bellingham, Francia - Inglaterra, Mundial 2026 DEPORTES Martin Rickett/PA Wire/dpa / Martin Rickett/PA Wire/dpa / Europa Press

Deschamps agranda su leyenda

Didier Deschamps reforzó aún más su condición de uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol al convertirse en el técnico con más partidos dirigidos y más victorias en la Copa Mundial. El francés alcanzó los 26 encuentros mundialistas y superó el histórico registro de Helmut Schön, consolidando una trayectoria que incluye un título mundial, un subcampeonato y varias participaciones entre las mejores selecciones del planeta.

France's head coach Didier Deschamps and France's forward #10 Kylian Mbappe shake hands after losing the 2026 World Cup football tournament third-place match between France and England at the Miami Stadium in Miami on July 18, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) / SD

La irrupción de Manzambi

El suizo Johan Manzambi protagonizó uno de los momentos más sorprendentes del campeonato al convertirse, con apenas 20 años y 247 días, en el jugador más joven en marcar un doblete tras ingresar como suplente. Su actuación frente a Bosnia y Herzegovina cambió el partido en cuestión de minutos y le permitió superar el récord que durante años había pertenecido al paraguayo Nelson Cuevas.

Johan Manzambi en el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Suiza y Argelia. / SD

Mbappé conquista el trono goleador

Kylian Mbappé terminó el Mundial 2026 como máximo goleador histórico de la competición al alcanzar los 22 tantos. El delantero francés protagonizó una apasionante lucha con Lionel Messi durante todo el torneo y terminó superando al argentino por un solo gol para dejar atrás también la histórica marca de Miroslav Klose. Con apenas 27 años, el francés todavía tiene margen para ampliar un registro que parece destinado a permanecer durante mucho tiempo.

Kylian Mbappe of France celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Bronze Medal Match match between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, United States. AFP7 18/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;France;England;France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026 / SD

Los récords de Messi

Lionel Messi volvió a engrandecer su legado en la Copa Mundial con una colección de registros históricos. El capitán argentino se convirtió en el futbolista con más victorias en la historia del torneo al alcanzar 23 triunfos, estableció una nueva marca al anotar en nueve partidos mundialistas consecutivos y amplió su dominio como el jugador con más goles desde fuera del área, llegando a siete tantos de larga distancia y superando al brasileño Rivelino. Aunque perdió el récord goleador absoluto frente a Mbappé, el argentino volvió a firmar un campeonato extraordinario que confirmó su lugar entre los futbolistas más determinantes de todos los tiempos.

Messi celebra la remontada de Argentina frente a Inglaterra. / SD

Olise supera a Pelé

Michael Olise fue el gran asistente del Mundial. El extremo francés repartió siete pases de gol y dejó atrás un récord que Pelé mantenía desde México 1970 con seis asistencias. Además, cinco de esos pases terminaron en goles de Kylian Mbappé, estableciendo la mayor conexión ofensiva registrada entre dos compañeros en una misma edición del torneo.

España domina con el balón y en defensa

La campeona España también dejó varios registros para la historia. Rodri volvió a romper su propio récord de pases completados en una Copa Mundial al finalizar el torneo con 790, superando ampliamente los 638 que había firmado en Catar 2022. Bajo los palos, Unai Simón estableció una nueva marca con siete porterías a cero en ocho encuentros, mientras que la selección española recibió únicamente un gol en todo el campeonato, convirtiéndose en el campeón con la defensa más sólida de la historia de los Mundiales y mejorando las cifras alcanzadas anteriormente por Francia 1998, Italia 2006 y la propia España en 2010.

Pau Cubarsí (i), Rodri Hernández (c) y Unai Simón de España posan con sus trofeos en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). / SD

Cristiano amplía una marca imposible

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su carrera desafía cualquier lógica. El delantero portugués, con 41 años, se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa Mundial, un registro sin precedentes. Además, pasó a ser el segundo goleador más veterano de la historia del torneo, únicamente superado por Roger Milla, y compartió junto a Lionel Messi y Michael Laudrup la curiosidad de ser, al mismo tiempo, el jugador más joven y el más veterano en marcar con su selección en un Mundial.

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Cristiano Ronaldo, el primer jugador en marcar en 6 Mundiales / SD

Eloy Room firma una actuación inolvidable

El portero de Curazao igualó el récord de más atajadas en un partido de la Copa Mundial al realizar 16 intervenciones frente a Ecuador. Lo hizo, además, en menos tiempo que Tim Howard cuando el estadounidense alcanzó la misma cifra en Brasil 2014. Su actuación permitió a Curazao competir hasta el final y quedó como una de las exhibiciones individuales más destacadas de todo el campeonato. Además, la selección caribeña se convirtió en el país con menor población en disputar una Copa Mundial, mientras que Cabo Verde pasó a ser la selección con menor población en clasificarse para una fase eliminatoria.