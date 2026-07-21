La respuesta de la FIFA a la actuación de Paredes

La final del Mundial entre España y Argentina continúa generando consecuencias más allá del terreno de juego. Apenas un día después de la batalla campal que se produjo tras el pitido final en el MetLife Stadium, la FIFA ha dado marcha atrás y ha anulado la expulsión de Leandro Paredes, uno de los protagonistas de los incidentes que empañaron la conquista española.

El centrocampista argentino fue señalado por las imágenes difundidas tras el encuentro, en las que aparecía encarado con varios futbolistas españoles e incluso sujetando por el cuello a Eric García durante la tangana y arrastrando a Gavi al suelo. Aquella acción derivó inicialmente en una tarjeta roja mostrada por el árbitro esloveno Slavko Vincic una vez concluido el partido.

La roja que desapareció del acta

Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado. Según informó la BBC y recogieron diversos medios internacionales, la expulsión de Paredes fue eliminada posteriormente del informe arbitral remitido a la FIFA. Al no constar oficialmente en el acta, el organismo no puede aplicar una sanción automática al jugador argentino, que por el momento queda libre de castigo disciplinario.

La decisión supone una importante rectificación por parte de la FIFA, ya que durante las primeras horas posteriores a la final se daba prácticamente por hecho que el exjugador de la Roma y el PSG recibiría varios partidos de suspensión por su comportamiento durante los altercados.

Messi saluda a Lamine yamal tras la final. / EFE

La investigación continúa

Pese a esta corrección, el caso no está cerrado. La Comisión Disciplinaria de la FIFA mantiene abierta una investigación sobre los incidentes protagonizados por varios miembros de la selección argentina tras la derrota frente a España. Además de Paredes, también se encuentran bajo revisión las actuaciones de Nahuel Molina, que le propinó un puñetazo en el pecho a Rodri, Thiago Almada que también agredió a Gavi, y el segundo entrenador de la Albiceleste, Roberto Ayala, que agredió a Dani Olmo.

El organismo internacional también analiza otros episodios ocurridos durante el torneo, entre ellos la exhibición de una pancarta en apoyo a las reivindicaciones argentinas sobre las Islas Malvinas tras la semifinal frente a Inglaterra, una acción que podría derivar en medidas independientes.

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De esta forma, Paredes evita por ahora una sanción que parecía inevitable tras el espectáculo que protagonizó tras el pitido final. No obstante, la FIFA sigue recopilando informes e imágenes de los incidentes y no se descarta que, una vez concluido el proceso disciplinario, pueda adoptar nuevas medidas contra algunos de los protagonistas de una de las finales más tensas y polémicas que se recuerdan en los últimos años.