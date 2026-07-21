Tebas pide la dimisión de Infantino

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que la FIFA "actúa en muchos casos perjudicando al fútbol", porque "organiza las cosas como quiere" y "en función de sus intereses", por lo que considera que Gianni Infantino debería marcharse, ya que "ha cumplido su ciclo". "La FIFA organiza las cosas como quiere, para lo que quiere, en función de sus intereses, desde luego no por el fútbol. Y por eso, si necesitan 27 minutos de descanso, los hacen. Las pausas de hidratación son una mentira. En LaLiga las tenemos, pero cuando hace realmente calor. Aquí, los campos de Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado; en la grada tuve que ponerme un jersey. Era una pausa para la publicidad", expresó el dirigente en una entrevista a La Gazzetta dello Sport recogida por Europa Press.

Caso Balogun

Y Tebas recordó el caso de Folarin Balogun, el futbolista estadounidense que fue expulsado pero al que se le retiró la sanción para jugar los octavos de final ante Bélgica en el Mundial del que su selección era coanfitriona. "La prueba de que nos gobierna una institución que hace y decide lo que quiere cuando quiere, guiándose únicamente por sus propios intereses sin pensar en el resto del fútbol. Y en muchos casos actúa perjudicando al fútbol", expresó.

"Es difícil, porque en el sistema hay cómplices activos, que colaboran con este tipo de decisiones, y cómplices pasivos, que guardan silencio, no denuncian y no hacen nada para impedir que ciertas cosas se repitan. Critican el sistema en el bar mientras toman un café, o por teléfono en conversaciones privadas, pero luego no hacen nada para poner fin a todo esto", criticó.

Tebas calificó de "un asunto de gravísima importancia" el 'caso Balogun'. "Han tenido suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos, porque, de lo contrario, se podría haber creado un escándalo que le hubiera costado el puesto a Infantino. Como ganó Bélgica, han conseguido enterrar el asunto. Pero estas cosas no son más que la punta del iceberg", agregó.

Contra el aumento de equipos en el Mundial

"La sentencia sobre la Superliga ha otorgado un poder enorme a la FIFA y a la UEFA, y ha confirmado su monopolio. Sin embargo, debían utilizar ese monopolio para colaborar con los distintos actores de nuestro sector y en beneficio del fútbol, con transparencia general y normativa, y tomando decisiones consensuadas. No para hacer lo que está haciendo la FIFA. Hemos denunciado en repetidas ocasiones el tema del calendario. Y ahora quieren organizar un Mundial con 64 selecciones", denunció.

Para Tebas, aumentar el número de selecciones en el torneo "no tiene sentido". "La industria del fútbol no es solo el Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno a la Copa del Mundo. Son las competiciones nacionales las que sostienen este deporte", reiteró.

"Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de puestos de trabajo, por un evento que dura 40 días y al que acude una minoría de jugadores. ¿Están los mejores? Claro, pero también los hay en nuestras ligas. Se necesitan menos selecciones y más protección para el fútbol nacional, a todos los niveles. No se dan cuenta, toman decisiones de forma irresponsable", añadió.

Infantino debería irse

Por esto, en su opinión, Infantino debería marcharse, porque "ya ha cumplido su ciclo". "Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones. No hay ningún candidato de la oposición, nadie quiere presentarse para perder. Así es el sistema, y es un sistema enfermo desde su origen", lamentó.

"No debería quedarse, pero la situación actual hace que no se vaya. Estos días en Estados Unidos, he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, si el silencio o la complicidad, porque quien se calla es perfectamente consciente del daño que está sufriendo el fútbol", dijo.

Gianni Infantino, en un partido del Mundial . / EUROPA PRESS

Alabanzas al fútbol español

Por otro lado, Tebas ensalzó el momento del fútbol español y el triunfo de la selección en el Mundial, y el secreto para el dirigente es "el trabajo colectivo". "De los clubes, con sus canteras, que en los últimos años se han potenciado y cuidado al máximo. De LaLiga, una competición potente, de calidad y sostenible que ha aportado a esta selección nacional a 17 de los 26 jugadores convocados. Y, por supuesto, de manera especial, de la federación, que sabe seleccionar y hacer crecer el talento nacional de nuestros clubes", valoró.

"Luis de la Fuente entró en la federación en 2013, ha crecido haciendo crecer a chicos extraordinarios, empezando por la Sub-19 y llegando a conquistar el Mundial con 10 jugadores que tenía en las categorías inferiores. Y en este recorrido suyo también ha sido formador, ya que durante tres años fue profesor en el curso de entrenadores", relató.

Porque el de Haro es un ejemplo de que el fútbol español cuenta "con personas increíblemente cualificadas que trabajan por el bien del fútbol nacional". "Ningún país había sido nunca campeón del mundo masculino y femenino al mismo tiempo", destacó.

"Y la formación la relaciono con la sostenibilidad. Desde 2013, LaLiga se rige e impone a sus clubes unos límites salariales muy precisos y estrictos, lo que empuja a los distintos clubes a potenciar el aspecto formativo. El desarrollo del talento genera calidad en el campo y posibles ingresos. Todos los clubes saben muy bien que este es el camino: incorporar a la primera plantilla a jóvenes de la cantera. No se gana tanto y en todas las categorías por casualidad. El éxito se construye desde la base", concluyó.