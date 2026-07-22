Todo abierto en el grupo B tras el empate entre el Valencia y el Elche

Valencia CF y Elche CF abrieron la segunda jornada de la edición 2026 del COTIF. Un duelo de grandes contendientes. Los valencianistas son el campeón histórico del torneo con seis trofeos y los franjiverdes se alzaron con la copa en 2021 y 2023. A falta de calibrar al resto de contendientes, el envite pudo haber sido una final anticipada. Los resultados hablarán. El empate final lo deja todo abierto.

El partido comenzó de forma trepidante, con un gol tempranero del Elche. Una jugada fulgurante protagonizada por Mallol desde la derecha acabó con un pase de la muerte que el 12 del Valencia (Alcover) remataba en propia puerta. Apenas se pasaba del primer minuto y ya se abría el marcador. Los “che” se hacían con el control del esférico e intentaban encimar a sus rivales, que esperaban agazapados en su área. El 7 ilicitano -Mallol- se mostraba como el mejor de los suyos, arrancando con fuerza e ímpetu desde la derecha. En el 19’ el 5 del Elche -Mínguez- remataba un centro lejano, aunque el arquero valencianista Molla se hacía con el balón sin problemas. El partido se seguía jugando de tú a tú, a base de duelos directos. Los dos equipos mostraban sus cartas: el Valencia quería el dominio a través del control del esférico, el Elche cerraba filas en busca del fallo del rival o las contras.

Imagen de un encuentro igualado. / COTIF

Y los intentos de los ayer locales tuvieron premio. Una jugada iniciada por Santi del Río (22) acabó en los pies de su compañero Lucas Morán y la igualada llegaba al electrónico en el minuto 31. El resultado era justo. El míster local -Eugenio Ribera- decretaba siete cambios tras el paso por vestuarios, buscando piernas frescas. En el lado rival Enrique Navarro solamente renovaba un nombre en la delantera.

Los dos contendientes renovaron el juego con las mismas intenciones. Los ilicitanos apostaban por presión alta y balones largos, mientras sus rivales querían el control. Quizás, eran los de uniforme negro y verde los que acumulaban las mejores sensaciones, con Walid (10) y Mallol (7) de estiletes. Tras otro carrusel de cambios en ambas escuadras, el juego se igualaba. Una jugada en el 58’ del Elche que no encontró remate claro era la mejor ocasión para los suyos. Jerry, el 11 del Valencia CF, lo intentaba a base de entrega física, pero sin obtener réditos. Las defensas se imponían. El COTIF es un torneo donde la precisión es clave, ya que no se regala ningún palmo del verde. Y en el 58’ un penalti por mano de un defensa se convertía en una oportunidad de oro para el Elche. Sin embargo, el arquero Molla atajaba sin problemas el disparo de Daniel Chuecos. El marcador no se movía.

Imagen de un encuentro igualado. / COTIF

Mucha tela por cortar todavía

Jerry, el 11 del Valencia, volvía a intentarlo en el 74’, pero su remate se perdía en el bosque de piernas ilicitano. Y el 19 ilicitano la tuvo en las postrimerías del encuentro tras un centro de su compañero Hugo Dris, en la última gran ocasión del encuentro. Sin embargo, el marcador no se movió. Aún queda mucha tela por cortar.

Ficha técnica

Valencia C. F.

1 – Pablo Molla

3 – Hugo Poveda (14. Enzo Fuster, 41’)

5 – Rubén Torres (16. Luis Lacasa, 41’)

6 – David Albeda (10. Vilchez, 41’)

12 – David Alcover (2. Pablo García, 41’)

15 – Raul Calabuig (18. Daniel Sancho, 56’)

17 – Hugo Romero (8. Nico Quijada, 41’)

19 – Manuel Patilla (20. Iván Valero, 56’)

21 – Lucas Morán (24. Iker Aranda, 56’)

22 – Santi Del Río (11. Jerry, 41’)

23 – Alejandro Martínez (9. Aaron Alcaina, 41’)

Entrenador: Eugenio Ribera

Elche CF

1 – Juan Carlos López

2 – Alejandro Pérez Grao

3 – Gorka Rosa (20. Beydou, 73’)

4 – Andrés Baile Pastor (14. Marcos Díaz, 56’)

5 – Alejandro Mínguez Navarro

6 – Javier Pastor Gómez (15. Pablo Cerdán, 56’)

7 – Enrique Mallol Aduar (21. Hugo Dris, 73’)

8 – Marco Gjergji Lumezi (17. Daniel Chuecos, 56’)

9 – Álvaro Ivorra Zapata (19. Sergio Jara, 41’)

10 – Walid El Miri El Miri (16. Álvaro Alarcón, 56’)

11 – Iván Miralles Fernández (18. Manuel Sánchez, 56’)

Entrenador: Enrique Navarro Agulló

Goles: Alcover (0-1, p.p.) 1’; Lucas Morán (1-1) 31’.

Árbitro: Adrián Goñi. Asistido por Juan Manuel Morillo y Héctor Barreda. Amonestó a Rubén Torres (35’) en el Valencia CF y a Ivorra (37’) en el Elche.

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