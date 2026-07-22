El Celta no aplazará su debut en LaLiga, pese a no poder contar con Borja Iglesias

Ya falta menos de un mes para el inicio de la temporada 26-27 y la mayoría de los clubes de LaLiga ya tienen la mirada puesta en la jornada 1. Sin embargo, para algunos equipos este año la competición comenzará un poco más tarde. Todos los clubes con algún jugador que haya llegado hasta las semifinales del Mundial tenían el derecho de pedir el aplazamiento de la primera jornada.

Dentro de este grupo ha llamado bastante la atención el caso del Celta de Vigo. Pese a que Borja Iglesias ha ganado el Mundial y no podrá jugar el primer partido, el Celta no ha pedido que se aplace el encuentro. Claudio Giráldez ha preferido dejar las cosas tal y como están, porque quiere evitar que se le acumulen muchos partidos entre finales de agosto y principios de septiembre. Por tanto, el delantero español no podrá estar presente en el debut de su equipo, porque coincide con su última semana de vacaciones.

Celta y Betis, dos caras opuestas

El caso del Celta contrasta directamente con el del Real Betis. Mientras que el club gallego ha renunciado a contar con una de sus piezas clave para que el calendario siga su curso natural, los andaluces han preferido aplazar su primer encuentro aunque su jugador mundialista no sea titular en el equipo. El Betis tendría que haber jugado su primer encuentro de la temporada el 16 de agosto ante el Valencia en Mestalla, pero el partido se ha cambiado al 25 de agosto por la ausencia del argentino Giovanni Lo Celso. El Betis estaba en su derecho de pedir el aplazamiento porque su jugador ha llegado a la final del Mundial, pero la realidad es que el argentino está en la rampa de salida y es probable que no tenga minutos el día 25.

Borja Iglesias firmando autógrafos a los aficionados en la sede de la selección española en Las Rozas / RFEF

En cambio, Borja Iglesias sí que es fundamental para el Celta. La temporada pasada anotó 18 goles y dio 3 asistencias en 50 partidos. Desde su llegada al club celeste, ‘el panda’ ha vuelto a recuperar su mejor nivel y su gran estado de forma le ha valido para ir al Mundial. En cambio, la situación de Lo Celso es totalmente opuesta. El argentino disputó 32 partidos la pasada campaña y fue perdiendo peso en el once de manera progresiva. Además con la vuelta de Isco todavía tendrá menos hueco.

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Los aplazamientos de la primera jornada

LaLiga 26-27 comenzará el 15 de agosto a las 19:30 con el Alavés-Getafe y en el primer fin de semana solamente se disputarán 6 encuentros de los 10 que contiene habitualmente cada jornada. Los partidos aplazados son: Atlético de Madrid-Málaga (19 de agosto), Valencia-Real Betis (25 de agosto), Real Madrid-Real Sociedad (26 de agosto), Barcelona-Athletic de Bilbao (27 de agosto).