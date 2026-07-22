El Chelsea rompe el mercado por Morgan Rogers
El atacante británico firma por el conjunto ‘blue’ a cambio de 138 millones de euros
Cada vez resulta menos extraño ver las millonadas que se mueven en la Premier League. El mercado estival está dejando operaciones que se cierran en cifras estratosféricas, como la incorporación de Elliot Anderson al Manchester City o el ‘doblete’ de los Spurs con Mateus Fernandes y Sandro Tonali. Sin embargo, faltaba el Chelsea por hacer su fichaje estrella.
Tras su reciente actuación hasta semifinales en el mundial, Morgan Rogers ha firmado hasta 2032 por el equipo ‘blue’ procedente del Aston Villa. De este modo, ‘los villanos’ se embolsan unas cifras que ascienden hasta los 138 millones de euros, convirtiéndose así en el segundo fichaje más caro de la historia de la Premier League tras la incorporación de Alexander Isak al Liverpool el verano pasado.
Polivalencia para Xabi Alonso
Morgan Rogers se convierte de esta manera en el tercer fichaje de la era Xabi Alonso tras los fichajes de Marco Palestra y Geovany Quenda. Las cualidades del jugador de 23 años le otorgan al técnico tolosarra una pieza clave en toda la parcela ofensiva, ya que destaca actuando por detrás del ‘9’ pero también puede hacerlo en ambas bandas.
En dos temporadas y media defendiendo la elástica del Aston Villa, el inglés ha sido un fijo bajo las órdenes de Unai Emery, participando en 85 partidos de Premier League en los que ha aportado 21 goles y 19 asistencias.
Ahora, Rogers comienza un nuevo reto en su carrera, uniéndose a un equipo del ‘Big Six’ en horas bajas, ya que en Stamford Bridge no disputarán esta temporada competiciones europeas. El camino contrario podría tomar Alejandro Garnacho, quien cuenta con un importante interés desde Villa Park.
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