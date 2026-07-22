Un COTIF de campeones: las promesas que luego ganaron Mundiales

Muchos son los grandes nombres que se pueden asociar al COTIF. No en vano, la cita suma en 2026 un total de 42 ediciones por las que han desfilado una larga lista de promesas. Y entre esta miríada de dispares nombres algunos han llegado a la cima, al campeonato mundial. Once hombres y ocho mujeres, además de tres entrenadores. En el lado masculino, la nómina ha crecido esta semana. Solamente hace falta dar un repaso a tres combinados triunfadores en torneos recientes -mundiales de 2010, 2022, 2026- para que empiecen a sonar algunos de sus integrantes. Así, de los 23 futbolistas de la selección española que se alzaron con la copa mundial de Sudáfrica en 2010, tres jugadores disputaron el COTIF durante sus años de formación. Se trata de Iker Casillas, Pedro Rodríguez y Raúl Albiol. El cancerbero criado en el Real Madrid ya impresionó durante su presencia en l’Alcúdia en 1998. El conjunto blanco quedó entonces en tercera posición, pero Iker es uno de los nombres que suele formar parte de los onces históricos del torneo.

Pedro Rodríguez pisó el césped de l’Alcúdia antes de triunfar en el F. C. Barcelona. El extremo participó en las ediciones 2005 y 2006, dejando muestras de su clase. Y no hay que olvidar al entrenador Vicente del Bosque, uno de los grandes embajadores del torneo.

Argentina ganó el Mundial de 2022: doce años después aumentó la lista de campeones del mundo con gen COTIF. Lautaro Martínez fue el MPV del torneo en la edición 2016, impresionando por su planta y presencia física. Enzo Fernández también dejó su impronta en 2019. Y es que la albiceleste siempre ha tenido una gran relación con el torneo veraniego que se disputa en tierras valencianas. Lionel Scaloni también pasó por los banquillo de l’Alcúdia antes de coger las riendas del combinado nacional argentino.

Lautaro Martínez fue el MPV del torneo en la edición 2016 del COTIF. / COTIF

Enzo Fernández también dejó su impronta en el COTIF 2019. / COTIF

Lionel Scaloni también pasó por los banquillo de l’Alcúdia antes de coger las riendas del combinado nacional argentino. / César March

El gol del “Xiquet de Foios”

Nadie puede olvidar ya al equipo que ha causado que se borde una segunda estrella en la casaca de la selección nacional. Y nadie olvidará que fue el “Xiquet de Foios” quién logró perforar la red para España después de un partido de mil y una ocasiones. Ferran Torres ya forma parte de la historia del fútbol español. Y otra historia, la suya sobre el césped, empezó a forjarse en el COTIF, ya que en 2007 lo disputó con apenas siete años. Aquellos primeros goles eran la antesala al marcado en la final.

Marc Cucurella y Álex Baena también jugaron el torneo. Cucurella ganó la edición 2016 de la competición celebrada en l’Alcúdia bajo las órdenes de Luis de la Fuente, otro gran nombre de los banquillos ligado al COTIF. Se puede decir que el técnico ha sido un “forjador de campeones” y que en el torneo veraniego ya ejercía como tal.

Luis de la Fuente recibió el galardón de mejor entrenador en una de las ediciones del COTIF. / XIMO FERRER

Tres años después, Álex Baena se alzó con el MPV del COTIF siendo el líder de una selección española que también se coronó como el mejor equipo. Ya lo ven, quizás los jugadores que visiten de Els Arcs estos años acaben ganando citas mundialistas en el futuro.

Álex Baena se alzó con el MPV del COTIF siendo el líder de una selección española que también se coronó como el mejor equipo. / COTIF

El toque brasileño e italiano

Aunque el listado no se queda ahí. También hay otros grandes nombres ligados a otras selecciones, como Brasil o Italia. Así, en el lado de la verdeamarelha destacan futbolistas como Cafú y Dani Alves, dos laterales derechos de prestigio mundial. Sus palmarés hablan por ellos. Y tampoco hay que olvidarse del italiano Daniele De Rossi, mediocentro histórico de la Roma que anotó un penalti en la final del mundial del 2000 para darle la victoria a los italianos.

Ocho campeonas del mundo

Y la cosa no queda ahí. La competición femenina ya suma 14 ediciones en el COTIF, lo que ha dado tiempo para que pasen por l’Alcúdia jugadoras que también son campeonas mundiales. Las jugadoras españolas han copado un gran porcentaje de protagonismo en el torneo, sin embargo, las selecciones nacionales y las jugadoras de fuera de nuestras fronteras que han llegado integradas en distintos combinados han permitido apreciar los trazos de la variopinta cultura futbolística mundial.

Dos centrales que han sido parte indiscutible de la reciente historia de la selección española tienen pasado en el torneo de l’Alcúdia. Se trata de Ivana Andrés, que ha repetido presencia en varias ocasiones y ha sido capitana de la selección. Y a su lado estuvo en muchos partidos Irene Paredes, que ganó la edición 2015 del torneo con el Athletic Club y se llevó el MVP, siendo una de las pocas defensas en lograr tal distinción.

Irene Guerrero también se llevó el COTIF y ganó el MVP, esta vez con el Betis. Y Jenni Hermoso, icono de la selección española, también disputó la cita veraniega de l’Alcúdia. De hecho, anotó el gol del triunfo para el Barça en la final contra el Valencia en 2014. Alexia Putellas, doble balón de oro, también levantó aquel Cotif de 2014 y, tras ello, su carrera se consolidó en la élite. Claudia Zornoza, por otra parte, levantó el cetro alcudiano vistiendo los colores del Levante en 2018. Y ya en la parte de arriba del once, Mariona Caldentey fue otra de las vencedoras en 2014 con el Barcelona. Por último, otra jugadora a la que nunca se le olvida marcar es Alba Redondo. La manchega ha disputado el Cotif en dos ocasiones vistiendo la casaca del Fundación Albacete e integró el once ideal de la edición de 2018.

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El fútbol femenino de más alto nivel -aquel que gana copas mundiales- también se ha forjado en campo de Els Arcs.