Danjuma y Dimitrievski, descartes en el partido contra el Eldense
Ambos se quedan fuera de la convocatoria por gestión de cargas
Manel Montero
Arnaut Danjuma y Stole Dimitrievski no jugarán en el segundo partido de la pretemporada del Valencia Club de Fútbol. Carlos Corberán ha decidido dejarlos al margen para gestionar cargas. El conjunto ché se ve por primera vez en esta temporada ante su afición en el Estadio Antonio Puchades en la ciudad deportiva de Paterna.
El nuevo fichaje Ryunosuke Sato debuta con el equipo, mientras que Aliou Dieng empieza desde el banquillo. El técnico valenciano sale con el siguiente once: Abril, Iranzo, Diakhaby, De Haas, Jesús Vázquez; Guido, Ugrinic, Raba; Otorbi, Sato y Sadiq.
En el caso de Danjuma, el extremo holandés está pendiente de su futuro después de contar con pocos minutos al final de la pasada temporada. El ex del Villareal no ha conseguido adaptarse al Valencia y podría abandonar el club tan solo una campaña después de su incorporación.
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