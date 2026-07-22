VÍDEO: Así ha sido el espectacular debut de Sato en el Valencia CF con un golazo
El futbolista nipón se estrenó con el Valencia CF en el amistoso frente al Eldense con una actuación realmente prometedora
Manel Montero
Ryunosuke Sato ha debutado el día de hoy con el Valencia ante el Eldense. El extremo japonés ha dejado unas excelentes sensaciones. Ha abierto el marcador después de un golazo de volea y ha sido clave en el segundo gol.
Corría el minuto 23, Sato, recibió en la frontal un pase de Raba, tras un control de zurda y sin que caiga enganchó una volea que se coló por toda la escuadra. Un gol de bandera para un debut muy prometedor.
Habilidadoso, asociativo y determinante
El extremo japonés empezó por banda izquierda pero con una clara tendencia a venirse hacia el centro para dejar la banda completa a Jesús Vazquez. En el segundo gol fue clave y mostró sus habilidades, conducción con la pelota cosida a su pie derecho, gran habilidad para deshacerse de los defensas y, tras un intento de pase que rechazó el palo, Jesús Vázquez puso el 2-0.
Además, demostró un buen entendimiento con el mediocampo y con Dani Raba en tres cuartos. En el minuto 14 dejó un gran detalle de calidad tras un gran pase a Sadiq en profundidad acabó dentro de la portería pero fue anulado por fuera de juego. Además, estuvo muy activo en la presión y muy solidario en defensa.
Debut prometedor
Primeros 45 minutos de Sato con la camiseta del Valencia, buena carta de presentación de un jugador que viene del fútbol japonés y que vivirá su primera experiencia en la liga española en la que necesitará un proceso de adaptación. Buena pinta.
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