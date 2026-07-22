El descomunal nuevo valor de mercado de Lamine Yamal tras ganar el Mundial
Con 19 años, el campeón del mundo se consolida como el futbolista más valioso del planeta, compartiendo cima con Erling Haaland
Lamine Yamal continúa batiendo récords a una velocidad de vértigo. Tras conquistar el Mundial 2026 con España y firmar un torneo a la altura de las expectativas, el extremo del Barcelona se ha convertido en el futbolista más valioso del planeta. Su cotización alcanza los 220 millones de euros, una cifra nunca antes vista en el fútbol y que refleja el impacto que ha tenido tanto con su club como con la selección.
El joven internacional español comparte el primer puesto con Erling Haaland. Su rendimiento durante el campeonato ha disparado su valor de mercado en 20 millones de euros, consolidándolo como la gran referencia de la nueva generación y como el jugador con mayor proyección del fútbol mundial.
Valor impresionante a su edad
Con solo 19 años, Lamine Yamal ya se encuentra en una categoría reservada para muy pocos. Su irrupción ha cambiado el panorama del fútbol internacional y su valoración de 220 millones de euros marca un antes y un después en el mercado, convirtiéndose en el primer futbolista que alcanza esa cifra tras un Mundial que terminó de confirmar que su techo parece no tener límites.
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