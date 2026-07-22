Levante UD y Marruecos sellan el empate tras un intenso partido.

El Levante UD y la selección nacional de Marruecos protagonizaron el segundo empate de la primera jornada del COTIF 2026.

Publicación de Facebook sobre el empate entre Levante UD y Marruecos.

Entraron los de casaca azulgrana con más ímpetu al césped. Un disparo lejano de Hugo era la primera ocasión del envite. Minutos después, un ataque trenzado desde la parte izquierda del ataque levantinista finalizaba con el disparo de Biel (10). Los marroquíes intentaban adelantar su defensa y presentar credenciales, aunque el balón seguía siendo de los ayer locales. Todos los indicios apuntaban a un partido de ritmo trepidante. Los marroquíes se soltaban poco a poco conforme avanzaba la cita y un remate de Ylies (5) en el minuto 8’ se iba arriba en la que era su mejor ocasión de los instantes iniciales.

Entraron los de casaca azulgrana con más ímpetu al césped. / César March

Las espadas estaban alzadas en todo lo alto, no se concedía nada. Y, poco a poco, las revoluciones subían. Los marroquíes se desprendían del dominio rival y comenzaban a asustar. Raji, su número 7, se marcaba una acción de mérito desde la izquierda, pero su balón se perdía en el lateral. Estaba siendo el mejor de los suyos: un extremo dinámico, de los que buscan la línea de cal. Tres minutos después, Raji volvía a intentarlo con un tiro lejano tras un robo en el medio campo, pero Ihor despejaba su disparo sin grandes problemas.

Alentados por una ruidosa parte de la grada, los pupilos de Ludovic Batelli comenzaban a mostrarse sobre el verde. El partido se compactaba, pero los goles no llegaban. En el 30, otra internada de Raji -el mejor de los suyos- acababa en un centro que apenas conectaba un compañero suyo. El Levante intentaba tener la suya. Y una jugada de Biel en el 30’ llevaba algo de peligro al área de sus rivales, pero el cancerbero marroquí atajaba el balón sin grandes problemas. Llegaba el descanso y el electrónico no se movía. Quizás, la selección marroquí había sido mejor a los puntos. Sin embargo, fútbol no es boxeo. Aquí solo valen los goles.

Alentados por una ruidosa parte de la grada, los pupilos de Ludovic Batelli comenzaban a mostrarse sobre el verde. / César March

Rubén Florencio, técnico del Levante, renovaba todo su equipo menos el portero en el descanso. Este es un movimiento habitual en los primeros partidos del COTIF, ya que los entrenadores quieren a todos su jugadores enchufados. En el lado contrario, Batelli era más conservador y solo renovaba a tres jugadores.

El partido seguía el mismo guion. Cada escuadra exprimía sus opciones, aunque los visitantes de uniforme blanco seguían mostrando una mayor ambición, aunque todos sus intentos naufragaban ante la barricada blaugrana. Y llegaba la mejor para los valencianos. Alejandro se marcaba una jugada de mérito en el 55’ de la segunda mitad y su disparo final era despejado por el arquero rival con algún apuro.

La tensión crecía por momentos. El partido se embarraba un poco con alguna jugada de tensión, aunque el colegiado controlaba todas las acciones sin grandes aspavientos. El encuentro era duro, pero noble. En el 69’, una internada del 21 marroquí acababa en un pase de la muerte que no encontraba rematador. En un envite de este tipo cualquier jugada de este tipo podía cambiarlo todo. El partido entraba en el límite: un acierto -o error- podía decantar la balanza.

Final sin goles. / César March

El seleccionador marroquí agotaba cambios y buscaba exprimir energías. En el 77’, el once de casaca blanca lo volvía a intentar sin éxito. Los ayer visitantes lo intentaron hasta el final, pero la defensa levantinista achicaba aguas. El combinado nacional de uniforme blanco fue mejor. Más intenso. Pero los goles no llegaron. Los dos partidos del grupo finalizaron en tablas. Todo está por decidir.

Ficha técnica

Levante UD:

1- Ihor

2- Siriki. (3. Zadig, 41’)

8- Unai Tirado. (4. Mario, 41’)

10- Biel Guti (6. Belda, 41’)

17- Aaron (7. Alejandro, 41’)

18- Soria (9. Andrei, 41’)

19-Ramón. (11. Asier, 41’)

21- Saúl. (12. Larouche, 41’)

22- Hugo. (14. Párraga, 41’)

23- Jorell. (16. Manuel, 41’)

24- Joan. (20. Rami, 41’)

S. N. Marruecos:

1- Choijab Bellarouch.

2- Hamza Bouhaddi. (4. Abderrahmaine Arkid, 72’)

15- Youssef Jamal. (25. Ali Baharaoui, 72’)

17- Djibril el Mahjoubi (21. Abdelalli Eddaouidi, 41’)

13- Khalid Kasbi.

5- Hiddaoui Ylies.

18- Hicham Mellali. (14. Bilel Soukrat, 62’)

23- Yassine Zouhair. (11. Gourari Abddelghafour, 62’)

16-Anas Genoma. (8. Mohammed Monssef, 41’)

7- Hazma Raji. (9. Abdeslam Anane, 62’)

26- Karim Essaaidi. (10. Yahia Iguiz, 41’)

Árbitro: José Martínez. Asistido por Adrián López y Sergio Cortés. Amonestó a Párraga (56’) y Manuel (78’) en el Levante UD.

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