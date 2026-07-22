El mercado ‘desvalija’ al Aston Villa de Unai Emery
La salida de Morgan Rogers al Chelsea se suma a la de Youri Tielemans, Donnyell Malen y se esperan algunas más
Manel Montero
La increíble temporada del Aston Villa no ha pasado desapercibida. El equipo entrenado por Unai Emery está sufriendo la salida de jugadores que eran imprescindibles la pasada campaña. Durante el día de ayer se oficializó la marcha de Morgan Rogers al Chelsea por 138 millones de euros que se une a la de Youri Tielemans al Manchester United por 41 y a la de Donnyell Malen a la Roma por 25. Además, según L’Équipe, durante estos próximos días se hará oficial la venta de Lucas Digne al Paris Saint-Germain por unos 10 millones de euros.
Esta fuga en masa de las principales estrellas del Aston Villa no es casualidad. La pasada temporada ganaron la Europa League y quedaron cuartos en la Premier League. Unai Emery ha conseguido elevar el nivel de los “Villans” hasta tal punto que es considerado como uno de los grandes de Inglaterra, incluso como uno de los equipos que entran en la quiniela por ganar el título nacional.
Gran reinversión
Estas ventas millonarias más los éxitos cosechados durante el anterior curso hace que el Aston Villa tenga, actualmente, un gran poderío económico. Están demostrándolo a través de fichajes como el de Johan Mazambi por 60 millones de euros, una de las revelaciones del Mundial o el de Joao Gomes procedente del Wolverhampton por otros 40. Además, según Fabrizio Romano, proximamente será oficial la llegada de Garnacho para suplir a Morgan Rogers.
Se esperan más salidas
El Aston Villa, a pesar de estar sufriendo bajas dolorosas, están sabiendo contrarrestarlas a través de jugadores muy interesantes. Se espera un verano movido en Birmingham, ya que jugadores como el Dibu Martínez u Ollie Watkins pueden hacer las maletas en este mercado estival. Está por ver quienes son las piezas que decide Unai Emery para hacer frente a una temporada en la que vuelve la Champions League a Villa Park.
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