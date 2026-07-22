Nuevo pelotazo del RCD Mallorca: las cifras del traspaso de Samu Costa

Samu Costa está a un paso de poner rumbo a Arabia Saudí. El centrocampista portugués, una de las piezas más importantes del Mallorca en las últimas temporadas, tiene muy avanzada su incorporación al Al Nassr, donde compartiría vestuario con Cristiano Ronaldo y João Félix, compañeros suyos en la selección portuguesa. Si no surge ningún contratiempo, el fichaje podría hacerse oficial en los próximos días.

La operación supondrá un importante ingreso para el Mallorca, que recibirá alrededor de 25 millones de euros. De confirmarse en esas cifras, se convertiría en la venta más alta de la historia del club, superando el traspaso de Kang-in Lee al Paris Saint-Germain. Además, la salida de Samu se suma a otras ventas importantes realizadas este verano por la entidad balear.

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Samu Costa celebra su gol en Montilivi. / RCD MALLORCA

Más margen para maniobrar

Mientras tanto, el Mallorca ya trabaja en encontrar un sustituto para reforzar el centro del campo y completar una plantilla competitiva de cara a la nueva temporada. La dirección deportiva confía en cerrar nuevas incorporaciones en las próximas semanas para compensar la marcha de uno de sus futbolistas más determinantes.