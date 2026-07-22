Así es Los Palacios y Villafranca (40.000 habitantes), el pueblo con más campeones del mundo de España

Hay pueblos que presumen de feria, de gastronomía, de historia o de cantera. Los Palacios y Villafranca puede presumir de algo mucho más difícil: haber visto nacer a tres campeones del mundo. Jesús Navas abrió el camino con la España campeona en 2010 y, ahora, Gavi y Fabián Ruiz han terminado de convertir este municipio sevillano, de menos de 40.000 habitantes, en una rareza absoluta del fútbol español.

La localidad, situada al sur de la provincia de Sevilla y muy cerca de la capital hispalense, vive días de orgullo desbordado. No todos los días un pueblo puede mirar al mapa del fútbol mundial y encontrar tres nombres propios nacidos en sus calles. Tres futbolistas distintos, de generaciones diferentes, pero unidos por una misma raíz: la de Los Palacios y Villafranca, un municipio de fuerte tradición agrícola, mucha vida de calle y una relación muy especial con el fútbol de base.

Los Palacios y Villafranca en Sevilla / SD

El último homenaje a Gavi y Fabián Ruiz dejó una de esas imágenes que explican mejor un lugar que cualquier guía turística. El pueblo recibió a sus dos campeones con honores y les hizo un regalo tan simbólico como palaciego: su peso en tomates. A Gavi le correspondieron 68 kilos y a Fabián, 84 kilos, una ofrenda cargada de identidad en una tierra donde el tomate es mucho más que un producto del campo. Es una seña de orgullo local.

Un pueblo sevillano con alma de cantera

Los Palacios y Villafranca ronda los 39.000 habitantes y forma parte del área metropolitana de Sevilla. Su término municipal supera los 100 kilómetros cuadrados, en un entorno marcado por las llanuras, la agricultura y la cercanía con las marismas del Bajo Guadalquivir. Es un municipio de raíces populares, de familias muy vinculadas a sus barrios, de tradición agrícola y de fútbol vivido desde pequeño.

Ahí empieza a entenderse el fenómeno. Antes de ser estrellas, Jesús Navas, Fabián Ruiz y Gavi fueron niños jugando en campos de tierra, césped artificial, patios y calles. Los tres salieron de un entorno donde el balón forma parte de la vida cotidiana. En Los Palacios, el fútbol no es solo una afición: es una costumbre heredada, una conversación de bar, una tarde de entrenamiento, una ilusión compartida entre familias, entrenadores y amigos.

Gavi y Fabián recibiendo los tomates / SD

Lo extraordinario es la dimensión del resultado. Muchas ciudades grandes no tienen ningún campeón del mundo. Los Palacios tiene tres. Jesús Navas, leyenda del Sevilla y de la selección, levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Fabián Ruiz y Gavi han tomado ahora el relevo para completar una trilogía que coloca al municipio en un lugar único dentro del fútbol español.

Tierra de tomates, feria y tradiciones

Pero Los Palacios y Villafranca no se explica solo por sus futbolistas. El pueblo tiene una identidad muy ligada al campo y, especialmente, al tomate de Los Palacios, conocido popularmente como el “bombón colorao”. Es uno de sus grandes emblemas gastronómicos y económicos, hasta el punto de que cualquier homenaje local con tomates no suena a ocurrencia, sino a declaración de pertenencia.

La vida del municipio también gira alrededor de sus fiestas y tradiciones. La Feria, la Romería, el Carnaval, la Semana Santa, las Cruces de Mayo o la Feria Agroganadera forman parte de ese calendario que mantiene vivo el carácter popular de Los Palacios. Es un pueblo de celebraciones, de orgullo colectivo y de vínculos fuertes, capaz de convertir el éxito de sus deportistas en una fiesta de todos.

Por eso la imagen de Gavi y Fabián Ruiz recibiendo su peso en tomates ha tenido tanto recorrido. No era simplemente un homenaje simpático. Era una forma de recordar que, aunque el fútbol los haya llevado a los grandes escenarios internacionales, los dos siguen perteneciendo a una tierra concreta, reconocible y orgullosa de los suyos.

El homenaje más palaciego

El recibimiento a los campeones tuvo todos los ingredientes de una celebración popular. Aplausos, emoción, presencia institucional y ese punto de cercanía que solo tienen los homenajes de pueblo. Gavi y Fabián Ruiz fueron agasajados por sus vecinos después de tocar la gloria con España, mientras Los Palacios volvía a reivindicarse como un lugar especial dentro del mapa futbolístico nacional.

El regalo de los tomates fue el gran símbolo del acto. 68 kilos para Gavi y 84 para Fabián, en una escena con aroma de campo, de mercado y de fiesta local. Una imagen poderosa para una historia que parece escrita para ser contada: dos campeones del mundo regresan a casa y su pueblo les devuelve el cariño con aquello que mejor representa su tierra.

Junto a ellos aparece siempre la figura de Jesús Navas, el primero que hizo mundialista a Los Palacios. Su Mundial de 2010 abrió un camino que parecía irrepetible. Quince años después, la localidad puede presumir de haber multiplicado aquella hazaña con dos nuevos campeones.

Los Palacios y Villafranca / SD

Un caso único en el fútbol español

La pregunta es inevitable: ¿qué tiene Los Palacios y Villafranca para haber producido tantos campeones? No hay una única respuesta, pero sí varios ingredientes. Hay tradición futbolera, campos llenos de niños, familias volcadas, entrenadores de base, cultura de esfuerzo y una identidad local muy marcada. También hay algo menos medible: ese orgullo de pertenencia que acompaña a los futbolistas incluso cuando ya juegan lejos de casa.

Jesús Navas, Gavi y Fabián Ruiz representan tres caminos distintos hacia la élite. Navas, el extremo incansable convertido en leyenda. Fabián, el centrocampista elegante que creció hasta hacerse imprescindible. Gavi, el talento competitivo que irrumpió muy joven en la selección y en el primer nivel. Tres perfiles diferentes, un mismo punto de partida.

Los Palacios y Villafranca no necesita grandes estadios ni focos permanentes para ocupar un lugar privilegiado en la historia reciente del fútbol español. Le bastan sus calles, sus campos, sus tomates y tres nombres propios que ya forman parte de la memoria de la selección. Un pueblo sevillano de menos de 40.000 habitantes que puede decir, sin exagerar, que es el pueblo con más campeones del mundo de España.