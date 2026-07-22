Poca presencia española en el once ideal del Mundial

El reciente mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene a sus once favoritos del público. Mediante una polémica votación producida en los últimos días , el organismo federativo ha hecho públicos los porcentajes para determinar qué futbolistas han sido más destacados para la creación de un once ideal.

España, pese a conquistar la corona, solamente tiene a tres integrantes en esta lista. Los nombres de Cucurella, Pedro Porro y Rodri se encuentran, como era evidente, entre los mejores. Sin embargo, destacan varias ausencias en el eje de la zaga, donde España, dominando el mundial de principio a fin, solamente ha recibido un gol en ocho partidos.

Marc Cucurella, con la selección española en el Mundial 2026 / ALBERT PENA / EFE

Hacemos referencia a Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. Ambos han formado la pareja de centrales más sólida del campeonato, pero la sorpresa llegó cuando ni siquiera estaban como elegibles entre los mejores. Juntos han forjado una dupla que mezcla la veteranía y agresividad del ‘14’ con la valentía y precisión del ‘22’. De hecho, el futbolista catalán sí que fue reconocido como el mejor jugador joven del torneo .

Cubarsí, campeón del Mundo / INSTAGRAM

Los once magníficos

Entre los favoritos en la votación, destaca la figura de Vozinha como mejor guardameta. El caboverdiano, con un 39,6% de los votos es, con diferencia, la apuesta mayoritaria. Los laterales españoles Cucurella y Pedro Porro comparten línea defensiva con Lisandro Martínez y Upamecano, ambos derrotados por la selección española en los últimos dos partidos de la cita mundialista.

En el centro del campo, el primer nombre que aparece es el de un reciente campeón del mundo. Rodri, elegido por un 15,34% de la audiencia, debía estar entre los mejores. El jugador del Manchester City ha sido, además, balón de oro del mundial con actuaciones estelares. Le acompañan dos que tampoco podían faltar, como es el caso de Michael Olise y Jude Bellingham. El francés sigue aumentando su valor de mercado día tras día. Su actuación en el torneo, donde ha sido máximo asistente, le hace ser el gran objeto de deseo de otros grandes clubes de Europa. Su posible compañero en el Real Madrid, Jude Bellingham, también entra en el once por su papel destacado, con 7 goles y una asistencia.

Rodri, de España, posa con el trofeo de jugador del torneo / SD

Por último, la delantera la forman los tres máximos goleadores del mundial. Leo Messi y Mbappé han ido pugnando por la bota de oro durante todo el torneo , terminando con 8 y 10 goles respectivamente. El francés, finalmente, se hizo con el galardón y se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la competición con 22 tantos. A ambos, les acompaña Haaland, quien llevó a Noruega a unos históricos cuartos de final con siete dianas.

Once ideal y porcentajes de votación

POR: Vozinha (Cabo Verde) / 39’6%

DEF: Pedro Porro (España) / 18,4%

DEF: Lisandro Martínez (Argentina) / 10,28%

DEF: Dayot Upamecano (Francia) / 14,93%

DEF: Marc Cucurella (España) / 22,56%

MC: Rodri Hernández (España) / 15,34%

MC: Michael Olise (Francia) / 18,94%

MC: Jude Bellingham (Inglaterra) / 29,02%

DEL: Leo Messi (Argentina) / 22,17%

DEL: Kylian Mbappé (Francia) / 29,8%

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DEL: Erling Haaland (Noruega) / 27,46%