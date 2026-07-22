La reacción de Lamine Yamal al gol de Ferran Torres con el que España ganó el Mundial

Antes de que Ferran Torres marcase el gol que le dio a España el Mundial, todas las miradas están puestas en la jugada. Sin embargo, una vez el balón entró en la portería, hay un detalle que no pasa desapercibido: la reacción de Lamine Yamal. El extremo del Barcelona celebra el gol con una sonrisa de oreja a oreja, visiblemente feliz y con un gesto de liberación que refleja mucho más que la simple alegría por el tanto de un compañero que a la postre le dio la segunda estrella a España.

(Foto de ARCHIVO) Lamine Yamal #19 of Spain poses with the trophy following the FIFA World Cup 2026 Final football match between Spain and Argentina on July 19, 2026 at New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States - Photo Jean Catuffe / DPPI AFP7 19/07/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;ARGENTINA;ARGENTINE;COUPE;cup;ESPAGNE;FIFA;FINAL;FINALE;FOOT;football;MONDE;mondial;Soccer;Spain;Sport;WORLD;FOOTBALL - WORLD CUP 2026 - FINAL - SPAIN v ARGENTINA / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lejos de su nivel

Y es que el Mundial de Lamine no ha sido el esperado. Pese a llegar como una de las grandes estrellas del torneo, no ha logrado brillar con la regularidad que acostumbra ni ha sido lo decisivo que muchos esperaban. Por eso, su reacción tras el gol de Ferran transmite la sensación de un futbolista que disfruta del éxito colectivo y que, por unos instantes, deja atrás la presión y las críticas para celebrar con total espontaneidad.