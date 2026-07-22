La reacción de Lamine Yamal al gol de Ferran Torres con el que España ganó el Mundial
El extremo del FC Barcelona muestra una visible felicidad y alivio tras el gol de su compañero, dejando atrás un torneo donde estuvo lejos de su nivel habitual
Antes de que Ferran Torres marcase el gol que le dio a España el Mundial, todas las miradas están puestas en la jugada. Sin embargo, una vez el balón entró en la portería, hay un detalle que no pasa desapercibido: la reacción de Lamine Yamal. El extremo del Barcelona celebra el gol con una sonrisa de oreja a oreja, visiblemente feliz y con un gesto de liberación que refleja mucho más que la simple alegría por el tanto de un compañero que a la postre le dio la segunda estrella a España.
Lejos de su nivel
Y es que el Mundial de Lamine no ha sido el esperado. Pese a llegar como una de las grandes estrellas del torneo, no ha logrado brillar con la regularidad que acostumbra ni ha sido lo decisivo que muchos esperaban. Por eso, su reacción tras el gol de Ferran transmite la sensación de un futbolista que disfruta del éxito colectivo y que, por unos instantes, deja atrás la presión y las críticas para celebrar con total espontaneidad.
- España es ninguneada por la FIFA tras ganar el Mundial
- El entrenador del Leeds United deja de lado a Ramazani
- ¿Qué pasó entre Ayala y Dani Olmo? La redes alucinan con su feo gesto
- ¿Quién es el Flaco López? El único jugador de Argentina que vio a España levantar la copa del mundo
- La respuesta de la FIFA a la actuación de Paredes
- Messi ‘huye de Argentina’ y deja este mensaje tras perder la final contra España
- Horario y dónde ver el partido de pretemporada del Valencia CF ante el Eldense
- La defensa de Ibrahimovic a España: 'Le daría un cabezazo