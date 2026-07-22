Vacile en Uruguay a un equipo argentino con guiño a España

Ayer se disputó el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana en el Gran Parque Central. El encuentro enfrentó a Nacional, un equipo de Uruguay, contra Tigre, un equipo argentino. Todo el mundo conoce el pique futbolístico constante que existe entre argentinos y uruguayos, que prácticamente trasciende a cualquier ámbito de la vida diaria. Por ello, con la derrota de la selección argentina en la final del Mundial todavía muy reciente, Nacional decidió ponerle un poco de picante al ambiente.

El dardo de Nacional de Montevideo a Tigre

El club uruguayo recibió al argentino con ‘Superestrella’ de Aitana sonando a todo volumen a través de los altavoces del estadio Gran Parque Central. Aunque en primera instancia podría parecer una canción más de las muchas que suenan durante la previa de un partido, la realidad es que es una mofa clara hacia la selección argentina.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, todas las selecciones eligieron una canción que sonaría tras sus victorias al final de cada partido. La selección española eligió que ‘Superestrella’ sería la suya y el tema de Aitana sonó en el MetLife Stadium mientras miles de argentinos derramaban lágrimas de tristeza por haber perdido la final del Mundial.

Una canción que despide leyendas

La canción de Aitana se ha convertido en meme en redes sociales, porque su ritmo alegre ha sido una de las últimas cosas que han escuchado los mejores jugadores del mundo tras ser eliminados de sus últimos mundiales. Primero la escuchó Cristiano Ronaldo tras el enfrentamiento de octavos de final y más recientemente Leo Messi en la final. Además, también ha servido para despedir a grandes jugadores como: Courtois, De Bruyne, Mbappé, Dembelé y Olise.

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Lionel Messi sentado en el césped del campo después de su derrota en la final del Mundial 2026 contra España. / SD

Los argentinos se cobraron la revancha

El Tigre se llevó a lo personal el vacile uruguayo y se cobraron la venganza sobre el terreno de juego. El equipo argentino dominó el partido de principio a fin y vencieron por 3-0. Ahora la eliminatoria viajará a Argentina con un resultado muy favorable para el Tigre. El encuentro se disputará el martes 28 de julio en el estadio José Dellagiovanna.