Ver para creer: en Argentina piden repetir la final del Mundial
Un grupo de aficionados argentinos reclama a la FIFA la repetición del partido, alegando supuestos errores arbitrales que habrían influido en el resultado
La derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España sigue generando un enorme revuelo. En las últimas horas, un grupo de aficionados argentinos ha impulsado una recogida de firmas para solicitar a la FIFA que repita el partido, al considerar que la actuación arbitral fue determinante en el desenlace del encuentro. La iniciativa sostiene que varias decisiones perjudicaron a la Albiceleste y reclama una nueva final con un colegiado diferente.
La petición, difundida a través de internet, ha acumulado decenas de miles de apoyos en muy poco tiempo y ha reavivado el debate en las redes sociales. Sus promotores defienden que el organismo presidido por la FIFA debe revisar lo sucedido para garantizar la transparencia y la justicia deportiva, aunque no existe ningún precedente que haga pensar en la repetición de una final mundialista por este motivo.
Petición irrelevante
Mientras tanto, la FIFA no ha dado ninguna señal de que vaya a estudiar una posible repetición del encuentro. España mantiene el título conquistado tras imponerse por 1-0 en la prórroga gracias al gol de Ferran Torres, mientras la polémica continúa alimentando el debate entre los aficionados de ambos países.
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