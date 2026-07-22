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Ver para creer: en Argentina piden repetir la final del Mundial

Un grupo de aficionados argentinos reclama a la FIFA la repetición del partido, alegando supuestos errores arbitrales que habrían influido en el resultado

Uruguay vacila a Argentina con Superestrella

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AFP

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Hugo Ferrer

València

La derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España sigue generando un enorme revuelo. En las últimas horas, un grupo de aficionados argentinos ha impulsado una recogida de firmas para solicitar a la FIFA que repita el partido, al considerar que la actuación arbitral fue determinante en el desenlace del encuentro. La iniciativa sostiene que varias decisiones perjudicaron a la Albiceleste y reclama una nueva final con un colegiado diferente.

La petición, difundida a través de internet, ha acumulado decenas de miles de apoyos en muy poco tiempo y ha reavivado el debate en las redes sociales. Sus promotores defienden que el organismo presidido por la FIFA debe revisar lo sucedido para garantizar la transparencia y la justicia deportiva, aunque no existe ningún precedente que haga pensar en la repetición de una final mundialista por este motivo.

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Rodrigo De Paul, jugador de la selección argentina / Instagram

Petición irrelevante

Mientras tanto, la FIFA no ha dado ninguna señal de que vaya a estudiar una posible repetición del encuentro. España mantiene el título conquistado tras imponerse por 1-0 en la prórroga gracias al gol de Ferran Torres, mientras la polémica continúa alimentando el debate entre los aficionados de ambos países.

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