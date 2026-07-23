Adeyemi sobre la llamada del FC Barcelona: "Cuando lo supe, no me lo podía creer"

El FC Barcelona ha desembolsado 22 millones más siete en variables por el extremo y el Borussia Dortmund se guarda un 20 por cierto de una futura plusvalía en caso de traspaso. El alemán, que aterrizó el miércoles de la semana pasada en Barcelona y pasó revisión médica, se pondrá mañana viernes por primera vez a las órdenes de Hansi Flick. El atacante es la segunda incorporación del cuadro culé para la próxima temporada, tras el fichaje de Gordon. Adeyemi ha firmado por cinco temporadas.

Adeyemi ya está en Barcelona para cerrar su fichaje por el Barça / VALENTÍ ENRICH

El ya nuevo jugador del Barcelona ha tratado muchos temas, desde la llamada de Hansi Flick, sobre Lamine Yamal o la Champions League. El atacante de tan solo 24 años, habló de las expectativas que tiene con su llegada al club, "muy altas, creo que vengo al mejor club del mundo, al más grande. Es un honor. Espero poder demostrar a todos que estoy aquí para ayudar".

Pero el motivo por el que está en el Barcelona es por Hansi Flick, "había hablado mucho con él, confía en mí. Me dijo lo que necesitaba y vengo dispuesto a ayudar el equipo a lograr sus objetivos". Además, ha comentado que tuvo una conversación con el técnico sin tratar en qué posición jugaría, pero le transmitió la importancia al club que llegaba y la exigencia del nuevo reto.

Champions League y Lamine Yamal

El desafío de la Champions es uno de los objetivos que más se busca en Camp Barça porque desde la temporada 14/15 no se consigue. "Creo que la Champions es muy importante, pero todos los partidos son importantes en este club. Me gustaría ganar todos los trofeos que sean posibles y la Champions es el más importante. Intentaré ayudar para lograrla", ha declarado.

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Lamine Yamal ha sido uno de los temas en la presentación del futbolista. "No lo conozco personalmente, pero habla con sus acciones. Es una locura de jugador. Puedo conectar con él. Espero conectar muy bien con él, pero también con el resto", ha comentado. También se ha querido referirse a Leo Messi como el mejor jugador y la posibilidad del extremo español en ganar el Balón de Oro, "¿por qué no va a poder ganar Lamine el Balón de Oro? Claro que sí".