Casillas ‘retrata’ a Valdano con las predicciones del mundial

Jorge Valdano e Iker Casillas compartieron un debate en el programa ‘El Canal del Mundial’, una tertulia en la televisión argentina en el que se ha estado analizando e intercambiando opiniones acerca de la reciente cita mundialista ganada por España.

Antes de la eliminatoria entre Argentina y Egipto de octavos de final, ambos ‘discutieron’ sobre la calidad del fútbol europeo y sudamericano. “Casi todos los que pasan a la fase final son europeos”, afirmó Iker viendo el cuadro de cuartos de final que se estaba formando. “Ya, pero tienen que eliminar a Argentina…”, respondía Valdano haciendo referencia al favoritismo de la albiceleste a hacerse con su cuarto entorchado.

Valdano debate en 'El Canal del Mundial' / TV de Argentina

El diálogo prosiguió hasta que el ex guardameta de la selección se animó a dar un pronóstico: “Te he dicho que vamos a recortar a Argentina y vamos a ir a por Francia”, comentaba Casillas respecto a los mundiales de estas selecciones en sus vitrinas. “Dame diez días”, se atrevió a decir ante las respuestas del presentador.

Además, volvió a debatir amistosamente con el campeón del mundo en México 1986. “Yo sé que el señor Valdano se puede enfadar, pero el señor Valdano sabe que si ahora mismo toca un España-Argentina en la final, España es favorita de esa final". A lo que Valdano le respondió: “Yo te hago otra apuesta ese día”, dijo entre risas.

Las figuras individuales, ¿Europa o Sudamérica?

A continuación, el analista argentino sacó pecho por los grandes jugadores nacidos en Sudamérica que se convirtieron en leyendas: “Entre los mejores jugadores de todos los tiempos la mayoría son sudamericanos. Tenemos a Di Stéfano, a Pelé, a Maradona, a Messi, y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque alguno había que poner de Europa”, afirmó Valdano. A lo que Casillas replicó mencionando a otros grandes europeos: “Xavi, Iniesta, Zidane… todos esos tampoco están mal”, tiró con sorna el español.

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Dos semanas después, con la victoria de España ante la albiceleste, se pudo comprobar que Iker Casillas acertó con sus predicciones.