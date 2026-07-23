Ya se conocen las sedes de la Eurocopa 2028: España defenderá título tras ser campeona del mundo

La UEFA ha oficializado los nueve estadios que albergarán la Eurocopa 2028, un torneo que se disputará del 9 de junio al 9 de julio y que estará organizado de forma conjunta por Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. La competición reunirá a las 24 mejores selecciones del continente y se desarrollará en algunos de los recintos más emblemáticos del fútbol europeo.

Londres será la ciudad con mayor protagonismo al contar con dos sedes: Wembley Stadium y el Tottenham Hotspur Stadium. El mítico Wembley volverá a ejercer como escenario principal del campeonato, ya que acogerá las dos semifinales y la gran final, repitiendo el papel que desempeñó en la Eurocopa de 2021.

Gianluca Vialli, con el trofeo de la Eurocopa ganada por Italia en 2021 / @Azzurri

El resto de estadios confirmados son el National Stadium of Wales, en Cardiff; el Dublin Arena, en Dublín; Hampden Park, en Glasgow; St James' Park, en Newcastle; el Manchester City Stadium, en Manchester; el Everton Stadium, en Liverpool; y Villa Park, en Birmingham. Todos ellos cuentan con una amplia experiencia en la organización de grandes acontecimientos futbolísticos y ofrecerán un escenario de primer nivel para el campeonato.

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Partido inaugural y final

El partido inaugural se disputará en Cardiff, mientras que la final tendrá como sede el estadio de Wembley, con capacidad para cerca de 90.000 espectadores. La distribución de los encuentros permitirá que las diferentes ciudades reciban partidos de la fase de grupos y de las rondas eliminatorias, favoreciendo el reparto de aficionados entre los países anfitriones.