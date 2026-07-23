Desmentidas las teorías conspiranoicas que utilizan en Argentina como excusa tras el baño de España en la final del Mundial

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, ha hecho un llamamiento a la calma después de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el dirigente pidió a los aficionados que no den crédito a las teorías conspirativas que han proliferado en los últimos días y que cuestionan el desenlace del encuentro.

Tapia fue contundente al reconocer la superioridad del combinado español. "No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo", afirmó, insistiendo en que el deporte también consiste en aceptar las derrotas con la misma deportividad con la que se celebran las victorias.

El máximo responsable de la AFA rechazó las informaciones que apuntaban a supuestas presiones externas, irregularidades arbitrales o incluso amenazas contra miembros de la expedición argentina. "No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar", señaló, al tiempo que pidió poner fin a cualquier intento de enfrentar a quienes han contribuido al éxito reciente del fútbol argentino.

Rodrigo De Paul, jugador de la selección argentina / Instagram

Consuelo como remedio

En su mensaje, Tapia también quiso poner en valor el esfuerzo realizado por los jugadores y el cuerpo técnico durante todo el campeonato. Recordó el sacrificio de una expedición que permaneció más de 50 días lejos de sus familias con el objetivo de representar al país al máximo nivel y destacó que Argentina continúa siendo una de las grandes potencias del fútbol mundial pese a la derrota.

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Las declaraciones del presidente de la AFA se suman a las realizadas por el seleccionador Lionel Scaloni y otros integrantes de la selección, quienes también reconocieron el mérito de España en la conquista del título y apostaron por cerrar cualquier polémica para centrarse en el futuro del equipo.