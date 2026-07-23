Solo dos equipos de LaLiga han inscrito a sus nuevos fichajes a 23 de julio

A poco menos de un mes para el inicio de LALIGA EA Sports 2026/27, el registro de nuevos fichajes sigue avanzando con mucha lentitud. A fecha de 23 de julio, únicamente dos clubes de Primera División han conseguido inscribir oficialmente a sus incorporaciones para la próxima temporada.

El Espanyol es el equipo que más movimientos ha completado hasta el momento. El conjunto perico ya ha inscrito a Cala y Quilindschy, dos de los futbolistas llamados a reforzar la plantilla de cara a un curso en el que buscará clavarse en la media tabla alta de la clasificación.

El otro club que ya ha registrado un fichaje es el Real Madrid. La entidad blanca ha dado de alta a Denzel Dumfries, que ya figura como jugador inscrito para disputar LALIGA desde el inicio del campeonato.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el resto de equipos continúa trabajando para ajustar sus plantillas a la normativa económica de la competición. Muchos clubes todavía deben generar margen salarial o cerrar salidas antes de poder inscribir a sus nuevas incorporaciones, una situación habitual en cada mercado estival que volverá a marcar las próximas semanas.