Ferran, el goleador del Mundial, y su frase tras un regalo de Villa en 2025

Ferran Torres quería la camiseta de David Villa de la final del Mundial de 2010, hasta ahí todo normal. El Guaje cumplió su promesa y se la regaló. Todo un lujo y un regalazo al acabar el encuentro de Champions League del FC Barcelona contra el PSG. Villa, habitual comentarista en estos encuentros, compartió unos minutos con el de Foios, que se llevó a casa un regalo muy especial: una camiseta de la final del Mundial de España 2010 de manos del propio exjugador del Valencia CF. Las palabras de entonces de Ferran cobran ahora más relieve tras conseguir España la segunda estrella de campeones y con Ferran como gran protagonista del gol de la victoria en la final ante Argentina.

¿Qué le dijo? "A ver si se me pega algo", confesó Ferran en aquel momento. Premonición o no, ahora el que tiene la camiseta de campeón del mundo es el de Foios. El momento con el que todo futbolista sueña se hizo realidad para el futbolistavalenciano. Marcar el gol decisivo para tu país en la final de un mundial está al alcance de muy pocos. Como lo hizo Iniesta en Johannesburgo, el joven jugador formado en la cantera del Valencia CF se erigió el principal protagonista de la final haciendo el tanto que otorga a España su segunda estrella.

No ha sido la única anécdota de Ferran Torres con los recuerdos del Mundial de 2010. Entre celebraciones y festejos, también recordó en redes sociales, su momento entonces, un niño de diez años se fotografiaba en Catarroja con el trofeo mundialista. “¡El sueño de cualquier niño!”, es como el ‘7’ de la selección ha querido describir aquel momento vivido en Catarroja que ya es una realidad. De esta forma, Ferran Torres cierra el círculo de una manera inmejorable. La foto que una vez se hizo como joven aficionado, ahora la podrá presumir como Campeón del Mundo en 2026.

El gol de Ferran Torres ante Argentina en la final del Mundial no solo dio a España su segunda estrella, sino que terminó de reivindicarlo. Al delantero azulgrana, durante mucho tiempo le ha tocado convivir con las dudas, algunas críticas y la sensación de no ser nunca una primera opción indiscutible ni para el club ni el entrenador. El de Foios vive su mejor momento, ya de vacaciones para recuperar fuerzas, antes de afrontar una nueva temporada, aunque de momento el foco de su actualidad se ha trasladado a los despachos y su futuro.

Noticias relacionadas

Intercambio de camisetas

Ferran se llevó la camiseta de Villa pero no fue el único que se llevó un regalo y es que el Guaje dejó claro que su hijo es un gran amante del fútbol también, y de Ferran Torres. El de Foios le regaló su camiseta para el pequeño de los Villa pero en esta ocasión Luca también tuvo premio: Ferrán regaló la camiseta de Pedri. "Es lo que tiene tener un hijo aficionado al fútbol", bromeó Villa, que hablando del regalo y el potencial de Torres, dijo: "Espero que Ferran Torres pueda batir mi récord de goles con España. Sería muy feliz". Continuó elogiando personalmente a Torres, añadiendo: "Ferran es un jugador maravilloso. Un gran ser humano".