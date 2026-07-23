Francia espera a Zinédine Zidane como nuevo seleccionador

Francia cerró el pasado Mundial 2026 como cuarta del mundo tras perder la lucha por la tercera plaza contra Inglaterra, que derrotó a la selección gala por 6-4. Una derrota que supuso el adiós de Didier Deschamps como seleccionador francés. El entrenador francés de 57 años ya comunicó en enero de 2025 que no seguiría como seleccionador tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras haber estado en el cargo los últimos 14 años, levantando el Mundial en 2018, torneo en el que firmó final y semifinal en las dos últimas ediciones, además del subcampeonato en la EURO 2026. Con 185 partidos dirigidos y 120 victorias, se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente de los bleus.

Sin Deschamps en el banquillo galo, el nombre de Zinédine Zidane suena con fuerza como sustituto. El de Marsella, de 54 años, no entrena desde la temporada 2020-21 en el Real Madrid, único club que ha dirigido en la élite y con el que levantó dos Ligas, tres Champions seguidas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas nacionales.

El nombre se desvelará el martes 28 de julio

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, presentará al próximo seleccionador de la selección francesa el martes 28 de julio, en una rueda de prensa a las 11.00 horas, según un comunicado de la federación gala.

Tras la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FFF que se celebrará esa misma mañana del martes 28 de julio, Diallo presentará ante los medios de comunicación al próximo seleccionador de la selección francesa.

Noticias relacionadas

La Federación de Fútbol de Francia busca afianzar un proyecto estructural de cara a los próximos torneos internacionales, empezando por la UEFA Nations League, donde en septiembre y octubre, Francia enfrentará a Turquía, Italia y dos veces a Bélgica.