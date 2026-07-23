Frenkie De Jong sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha

El Barcelona a través de sus redes sociales ha comunicado la lesión de Frankie De Jong. El neerlandés sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y el club no ha comunicado el tiempo de baja aproximada. Hansi Flick tendrá que comenzar la temporada sin uno de sus jugadores más importantes. Además, hasta los ocho campeones del Mundo puede ser que no estén todavía listos para el primer encuentro de Liga.

El internacional se sometió a unas pruebas para conocer el alcance de su lesión. De Jong acudió el lunes de la semana pasada a la Ciudad Deportiva Joan Gamper pese a no estar citado. El motivo de su presencia era para someterse a una revisión de la rodilla que le había dado problemas durante el Mundial. Incluso en los últimos encuentros con Países Bajos se le pudo ver jugando con un vendaje protector.

En este momento, el jugador comenzará con un plan de recuperación para volver en las mejores condiciones y lo antes posible a entrenar con el resto de sus compañeros. Dependiendo del grado de lesión puede estar entre 1 a 3 semanas si es leve. De 4 a 6 semanas si es de grado II y hasta 8 a 12 semanas si es una rotura total.

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Frenkie de Jong y Dembélé festejan uno de los goles del Barça al Celta en el Camp Nou. / FC Barcelona

Las dos últimas campañas del centrocampista han estado plagada de lesiones. Hace dos años sufrió un infierno con el tobillo que incluso se perdió la Eurocopa. En la 25/26, una lesión muscular lo dejó fuera casi dos meses.