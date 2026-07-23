La IA predice las posibilidades de cada equipo para ser campeón de liga. ¿Qué porcentaje le da al Valencia CF?

El cierre del mundial ha dejado una especie de vacío futbolístico que solamente puede paliar los amistosos de pretemporada hasta que inicie la liga. La competición doméstica dará su pistoletazo de salida con un Alavés-Getafe en Mendizorroza. El 15 de agosto tendrá lugar el inicio de nueve meses en los que la mayor regularidad premiará al campeón.

A falta de tres semanas para que el balón eche a rodar en competición oficial, la IA ya tiene sus pronósticos y favoritos para alzarse con el título.

Como era de esperar, FC Barcelona y Real Madrid parten como principales favoritos. El equipo culé parte según la inteligencia artificial con un 49% de opciones de ser campeón. Los refuerzos de Gordon y Adeyemi pueden resultar claves para que en Can Barça se apunten el trigésimo entorchado en sus vitrinas.

El Barcelona alza el título de campeón de LaLiga EA Sports. / EFE

Por su parte, el Real Madrid está contratando más futbolistas que su máximo rival. Con las llegadas de Konaté, Dumfries y Cucurella, el conjunto dirigido por segunda vez por José Mourinho busca retomar la solidez defensiva y sumar una liga más a las 36 ya logradas. Para el ataque, el equipo blanco cuenta con la incorporación de Bernardo Silva procedente del Manchester City, que acompañará a Vinícius, Bellingham y Mbappé en una delantera de ensueño. La IA otorga al cuadro de la capital un 41% de posibilidades de cantar el alirón.

En tercer lugar de la lista se encuentra el Atlético de Madrid, quien quiere volver a repetir la hazaña de la temporada 2020-21 en la que se coronó campeón con 86 puntos. La inteligencia artificial da a los del ‘Cholo’ un porcentaje del 5,5%.

El Atlético de Madrid celebra LaLiga 2020/21 / EFE

Las opciones de Valencia CF y Levante UD

Aunque en la capital del Turia gustaría que fuese diferente, para Valencia y Levante los objetivos no serán, ni mucho menos, alzarse con el título. Pese a ser meramente anecdótico, la séptima liga en la Avenida Suecia cuenta con un 0,3% de posibilidades, mientras que el título granota todavía se encuentra más abajo en la lista, con un 0,03% que harán soñar a los más optimistas.

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