La liga de las 'esperas'

El mercado de fichajes avanza a buen ritmo en la mayoría de las grandes ligas europeas. La Premier League, la Serie A o la Bundesliga continúan cerrando operaciones millonarias mientras los clubes perfilan sus plantillas para la próxima temporada. En España, sin embargo, el escenario vuelve a ser muy diferente.

A falta de pocas semanas para el inicio de LALIGA EA Sports, numerosos equipos siguen sin poder inscribir a sus incorporaciones. El problema no es solo encontrar futbolistas, sino también generar el margen suficiente para poder registrar a los que ya han firmado.

Solo tres futbolistas inscritos

El dato refleja perfectamente la situación. A 23 de julio únicamente tres jugadores aparecen inscritos oficialmente en LALIGA: Cala y Quilindschy, por parte del Espanyol, y Denzel Dumfries, en el Real Madrid. El resto de incorporaciones continúa esperando mientras los clubes tratan de ajustar sus cuentas.

Más allá de los fichajes cerrados, muchas entidades todavía necesitan resolver operaciones de salida antes de poder completar la inscripción de sus nuevas caras.

El mercado empieza por las salidas

La planificación deportiva ha cambiado por completo en España. Antes de pensar en reforzar una plantilla, muchos directores deportivos deben encontrar acomodo para jugadores con contratos elevados o futbolistas que no entran en los planes del entrenador.

Casos como los de Valencia, Barça, Real Sociedad, Sevilla, Betis o Villarreal reflejan una realidad compartida: vender ya no es una opción estratégica, sino una necesidad para poder seguir construyendo el proyecto deportivo ya que los clubes se encuentran ávidos de recursos para firmar futbolistas pero tienen unas enormes dificultades para obtener ofertas importantes por sus jugadores.

LaLiga pierde atractivo y continúa la fuga de talento

Mientras los clubes españoles buscan encajar cada operación dentro del límite salarial, otras ligas disfrutan de una capacidad de inversión muy superior. Equipos ingleses, saudíes o incluso italianos y alemanes pueden cerrar incorporaciones con una agilidad muy distinta.

La consecuencia es evidente: cada verano resulta más complicado atraer talento internacional y, al mismo tiempo, aumenta el número de futbolistas que abandonan España seducidos por ofertas económicamente imposibles de igualar.

Un modelo económico cada vez más cuestionado

El sistema de control financiero implantado por LALIGA ha contribuido a mejorar la estabilidad económica de los clubes tras años de importantes problemas de deuda. Sin embargo, también ha generado un debate creciente sobre si las actuales normas limitan en exceso la competitividad de los equipos españoles frente al resto de Europa.

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Con el mercado todavía abierto, las próximas semanas volverán a estar marcadas por un mismo objetivo: vender para poder fichar. Una realidad que se ha convertido en la norma del fútbol español y que explica por qué, a estas alturas del verano, la mayoría de los nuevos fichajes sigue esperando su inscripción.