Luis de la Fuente carga duramente contra Argentina tras la tangana provocada en la final del Mundial

Luis de la Fuente mostró su malestar por los incidentes protagonizados por varios jugadores de Argentina tras la final del Mundial conquistada por España. El seleccionador calificó de "intolerable e inadmisible" lo sucedido una vez concluido el encuentro y lamentó que una cita de la magnitud de una Copa del Mundo terminara empañada por unos altercados que, a su juicio, no tienen cabida en el fútbol.

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones...No es tolerable. Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones", aseguró.

El seleccionador, Luis de la Fuente; el capitán de 'La Roja, Rodri Hernández; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; con el trofeo de campeones del mundo. / EUROPA PRESS

El técnico español quiso poner en valor el comportamiento de sus futbolistas durante los momentos de tensión. De la Fuente aseguró que los internacionales españoles mantuvieron la calma en todo momento y actuaron "como buenos deportistas", evitando responder a las provocaciones y demostrando el respeto que, según afirmó, debe imperar siempre entre dos selecciones independientemente del resultado.

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Medidas disciplinarias en marcha

Además, el seleccionador insistió en que este tipo de comportamientos no pueden normalizarse y confió en que los organismos competentes analicen lo ocurrido. Mientras la FIFA estudia las imágenes y los informes del partido para determinar si adopta medidas disciplinarias, De la Fuente prefirió centrar el foco en el éxito deportivo de España y en la imagen ofrecida por un equipo que, según destacó, supo ganar con deportividad dentro y fuera del terreno de juego.