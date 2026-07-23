Oficial: Alejandro Garnacho seguirá en la Premier League, pero cambia de equipo

Tras la salida de Morgan Rogers al Chelsea de Xabi Alonso por 137 millones,el Aston Villa incorpora a Garnacho. Unai Emery ha sido el principal valedor de su fichaje. Una incorporación que será en calidad de cedido hasta final de temporada y con una obligación de compra condicionada al número de partidos disputados de unos 50 millones. El extremo ha posado junto al director deportivo, Roberto Olabe y Unai Emery.

Presentación Alejandro Garnacho / ASTON VILLA

Se ha convertido en el cuatro fichaje tras Modou Kéba Ciss, Johan Mazambi y João Gomes, es decir, se han gastado a 23 de julio aproximadamente 115 millones. Además, se ha preacordado un contrato de cuatro años con el equipo de Birmingham para cuando su traspaso sea oficial en 2027.

La realidad es que entre ambos equipos ya se han intercambiado muchos futbolistas desde hace cuatro años con la llegada de BlueCO a Stamford Bridge. Carney Chukwuemeka, Omari Kellyman y Morgan Rogers a Stamford Bridge, y Ian Maatsen, Axel Disasi and Alejandro Garnacho a Villa Park.

La venta de Garnacho del Chelsea al Aston Villa sería considerado como un intercambio de jugadores, al producirse antes de los 45 días de margen que marca la UEFA como plazo, y evitaría que ambos pudieran contabilizar el total pagado por los jugadores para sus ejercicios económicos.

Alejandro Garnacho

El futbolista salió de la cantera del Manchester United donde debutó con el primer equipo con tan solo 17 años solo jugando dos encuentros. En la temporada 22/23, se asentó disputando 19 partidos en Premier League y seis en Europa League. La campaña 23/24 y 24/25, fue una pieza muy importante para todos los entrenadores que tuvo su etapa en el United. Después de anotar 21 goles y dar 15 asistencias el Chelsea lo incorporó a sus filas.

El traspaso fue de 46 millones de euros y en una temporada en la que jugó 43 partidos anotando 8 goles, ha sido suficiente para seguir recorriendo Inglaterra.