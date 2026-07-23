Oficial: Luka Modric seguirá en el AC Milan

Luka Modric seguirá una temporada más en el AC Milan y continua en la élite a sus 41 años que cumplirá en septiembre. Se embolsará 4,5 millones de euros con bonus incluidos en el que probablemente pueda ser su último año en el fútbol europeo.

Tras haber finalizado el Mundial y Croacia caer en dieciseisavos ante Portugal, ambas partes han llegado a un acuerdo para su continuidad. El que fuera jugador del Real Madrid y Balón de Oro en 2018, aterrizo en Milán la pasada campaña con la ilusión de seguir ayudando con su calidad.

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Luka Modric / AC MILAN

La realidad es que ha disputado 37 partidos, casi todos partiendo como titular y ha anotado dos goles y tres asistencias. Su llegada ha hecho que el club se vuelva a meter en Europa, pero sin cumplir el objetivo de la Champions League. Entonces, se decidió sustituir a Massimiliano Allegri, técnico que apostó por él, y ahora, con la llegada, de Rubén Amorim nada ha cambiado. Fue el portugués quien le convenció de seguir, por lo que la retirada sigue sin ser una opción.