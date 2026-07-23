El salario que exige Guardiola para firmar por Italia

El futuro de Pep Guardiola continúa siendo una de las grandes incógnitas del fútbol internacional. Tras poner fin a su etapa en el Manchester City, el técnico catalán se ha convertido en el principal objetivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que busca un líder capaz de encabezar la reconstrucción de la "Azzurra" después de varios años marcados por los malos resultados.

Sin embargo, la operación está lejos de resultar sencilla. Según diversas informaciones procedentes de Italia, uno de los principales obstáculos es el apartado económico. Guardiola percibía alrededor de 20 millones de euros por temporada en el Manchester City, una cifra inasumible para la federación italiana, que estudia fórmulas extraordinarias para acercarse a las pretensiones del entrenador, incluso con el respaldo de patrocinadores.

Pese al fuerte interés de la FIGC, Guardiola mantiene su intención de tomarse un periodo de descanso tras una década al frente del conjunto inglés. Aunque ha escuchado el proyecto presentado por los dirigentes italianos, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.

14/09/2025 September 14, 2025, Manchester: Manchester, England, 14th September 2025. Rodri of Manchester City embraces Pep Guardiola manager of Manchester City as he is substituted off during the Manchester City vs Manchester United Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester. DEPORTES Europa Press/Contacto/Andrew Yates. Restrictions: * United Kingdom Rights OUT * / Europa Press/Contacto/Andrew Yat / Europa Press

Conocimiento de la liga

Italia considera que el técnico de Santpedor reúne el perfil ideal para devolver a la selección al primer plano internacional. Su conocimiento del fútbol italiano, tras su paso como jugador por Brescia y Roma, y su exitoso historial en los banquillos lo convierten en el gran favorito para iniciar un nuevo ciclo.

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Mientras espera una respuesta, la federación no pierde de vista otras alternativas como Roberto Mancini o Andrea Pirlo, aunque el deseo de los dirigentes sigue siendo convencer a Guardiola para que lidere el proyecto de cara a los próximos grandes torneos internacionales.