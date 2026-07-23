El salario que exige Guardiola para firmar por Italia
El alto salario del entrenador, cercano a los 20 millones de euros anuales, representa un obstáculo económico para la FIGC, que explora fórmulas para costear su contratación
El futuro de Pep Guardiola continúa siendo una de las grandes incógnitas del fútbol internacional. Tras poner fin a su etapa en el Manchester City, el técnico catalán se ha convertido en el principal objetivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que busca un líder capaz de encabezar la reconstrucción de la "Azzurra" después de varios años marcados por los malos resultados.
Sin embargo, la operación está lejos de resultar sencilla. Según diversas informaciones procedentes de Italia, uno de los principales obstáculos es el apartado económico. Guardiola percibía alrededor de 20 millones de euros por temporada en el Manchester City, una cifra inasumible para la federación italiana, que estudia fórmulas extraordinarias para acercarse a las pretensiones del entrenador, incluso con el respaldo de patrocinadores.
Pese al fuerte interés de la FIGC, Guardiola mantiene su intención de tomarse un periodo de descanso tras una década al frente del conjunto inglés. Aunque ha escuchado el proyecto presentado por los dirigentes italianos, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.
Conocimiento de la liga
Italia considera que el técnico de Santpedor reúne el perfil ideal para devolver a la selección al primer plano internacional. Su conocimiento del fútbol italiano, tras su paso como jugador por Brescia y Roma, y su exitoso historial en los banquillos lo convierten en el gran favorito para iniciar un nuevo ciclo.
Mientras espera una respuesta, la federación no pierde de vista otras alternativas como Roberto Mancini o Andrea Pirlo, aunque el deseo de los dirigentes sigue siendo convencer a Guardiola para que lidere el proyecto de cara a los próximos grandes torneos internacionales.
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