La SD Huesca incorpora a Salva Ruiz para reforzar su defensa en el desafío del ascenso

La Sociedad Deportiva Huesca continúa dando forma a su plantilla con un fichaje que combina experiencia, competitividad y conocimiento de la categoría. El conjunto altoaragonés ha anunciado la incorporación del lateral izquierdo Salva Ruiz, que firma por las dos próximas temporadas después de poner fin a una etapa de cinco campañas en el CD Castellón. A sus 31 años, el defensa valenciano aterriza en El Alcoraz con el objetivo de aportar solidez a un equipo que afronta el reto de recuperar cuanto antes su sitio en el fútbol profesional tras el descenso sufrido la pasada temporada a Primera Federación.

Un refuerzo de garantías para el nuevo proyecto azulgrana

El currículum de Salva Ruiz respalda la apuesta del Huesca. El lateral acumula más de 90 encuentros entre Primera y Segunda División, además de superar los 200 partidos en Primera Federación, una trayectoria que le convierte en un futbolista contrastado para una competición especialmente exigente. Desde el club oscense destacan que su llegada no solo incrementa el nivel competitivo de la plantilla, sino que también incorpora liderazgo, experiencia y una gran madurez dentro y fuera del terreno de juego, cualidades fundamentales para un equipo que aspira a pelear por el ascenso desde el primer momento.

Formado en la cantera del Valencia CF, Salva Ruiz fue considerado una de las grandes promesas de la factoría de Paterna. Su buen rendimiento en el filial le permitió debutar con el primer equipo antes de iniciar un recorrido en busca de continuidad que le llevó a vestir las camisetas del CD Tenerife y del Granada CF en calidad de cedido. Aquellas experiencias le permitieron acumular minutos tanto en Primera como en Segunda División y continuar creciendo como futbolista en el fútbol profesional.

Salva Ruiz (Defensa) - Tras varias cesiones logró el ascenso a Primera División con el Mallorca, volvió al Valencia el pasado verano y ahora milita en el Deportivo. / sd

La carrera del defensor sufrió un duro golpe en 2016, cuando fue diagnosticado de una aplasia medular, una grave enfermedad que le obligó a detener completamente su actividad deportiva durante un largo periodo. Aquel episodio marcó un antes y un después en su trayectoria, aunque también dio paso a una de las historias de superación más reconocidas del fútbol español. Tras superar la enfermedad, consiguió regresar al máximo nivel competitivo y demostrar que todavía tenía mucho que aportar sobre el césped.

Su regreso se produjo con el RCD Mallorca, donde desempeñó un papel importante en un equipo que protagonizó dos ascensos consecutivos, pasando de Segunda División B a Primera División en apenas dos temporadas. Aquella recuperación deportiva consolidó definitivamente su carrera y volvió a situarle entre los laterales más fiables de la categoría.

Posteriormente defendió la camiseta del RC Deportivo antes de iniciar una larga etapa en el CD Castellón, donde terminó convirtiéndose en uno de los referentes del vestuario. Durante cinco temporadas disputó 127 partidos oficiales, asumió la capitanía del equipo y fue uno de los protagonistas del ascenso a Segunda División conseguido por el conjunto castellonense. Su regularidad y compromiso le permitieron ganarse el reconocimiento de la afición y consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del club en los últimos años.

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Salva Ruiz recibe una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos / Gabriel Utiel

Con este movimiento, la SD Huesca incorpora a un futbolista que reúne experiencia en el fútbol profesional, conocimiento de la Primera Federación y una capacidad de liderazgo muy valorada en un vestuario que afronta una temporada de máxima exigencia. El conjunto oscense, que competirá este curso en el Grupo B de Primera Federación tras consumar el descenso el pasado ejercicio, continúa perfilando un proyecto cuyo único objetivo pasa por volver cuanto antes a Segunda División. La llegada de Salva Ruiz supone un paso más en esa reconstrucción, aportando veteranía, seguridad defensiva y una mentalidad competitiva forjada tras superar algunos de los desafíos más complicados que puede afrontar un deportista profesional.