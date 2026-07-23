La surrealista lista de conspiraciones por las que Argentina cree que España le ganó la final del Mundial

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó una profunda decepción entre los aficionados, sino que también dio paso a una oleada de teorías conspirativas que rápidamente se propagaron por las redes sociales. En apenas unas horas comenzaron a circular mensajes que buscaban explicar el resultado del encuentro alejándose por completo del plano deportivo y atribuyendo la derrota a supuestos intereses ocultos.

Entre las versiones más difundidas apareció la idea de que la FIFA habría ejercido presiones para impedir que la selección argentina volviera a proclamarse campeona del mundo. A esta teoría se unieron otras todavía más llamativas, como la que aseguraba que miembros de la expedición albiceleste habían recibido amenazas del FBI antes de disputar la final o que determinados organismos internacionales habían castigado a Argentina por el homenaje que los jugadores dedicaron a las Islas Malvinas tras eliminar a Inglaterra en las semifinales.

Las especulaciones fueron creciendo con el paso de las horas y alcanzaron un punto surrealista cuando algunos usuarios defendieron que el balón utilizado durante la final estaba manipulado para favorecer a España, asegurando incluso que podía alterar su trayectoria en acciones decisivas del encuentro. Otros fueron todavía más lejos al sostener que el partido estaba decidido de antemano y que el desenlace respondía a un supuesto acuerdo entre la FIFA, el equipo arbitral y otros organismos relacionados con la organización del torneo.

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Tuvo que intervenir la AFA

La repercusión de estas afirmaciones obligó incluso al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, a intervenir públicamente para frenar la difusión de estos rumores. El dirigente pidió a los aficionados que no se dejaran llevar por "mentiras" ni por teorías sin fundamento y defendió que España fue superior sobre el terreno de juego. En la misma línea se pronunciaron varios integrantes de la selección argentina, que apostaron por aceptar la derrota con deportividad y poner fin a unas especulaciones que, lejos de encontrar respaldo en los hechos, han alimentado un intenso debate en las redes sociales.