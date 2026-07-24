Las 17 nuevas reglas del fútbol para la próxima temporada

El reglamento del fútbol introduce numerosos cambios para la temporada 26/27 que comienza en menos de un mes. El colegiado @Mr. Asubío ha compartido en sus redes sociales las nuevas 17 reglas que entran en vigor a partir de esta misma campaña y que alterarán el ritmo de los partidos en el panorama futbolístico. Todas las variaciones de la normativa ya se encuentran plasmadas en el estatuto oficial de la IFAB y podrán ser aplicadas desde la primera jornada de liga el próximo 15 de agosto.

Aunque muchas de las modificaciones son ajustes técnicos, otras supondrán cambios visibles para jugadores, entrenadores y aficionados. Desde nuevas directrices para los guardametas hasta aclaraciones sobre el uso del VAR, las reanudaciones del juego o el comportamiento en las áreas técnicas, el conjunto de medidas busca hacer el fútbol más fluido, reducir la polémica y unificar los criterios arbitrales en todas las competiciones que adopten el reglamento de la IFAB.

Cambios en las sustituciones y rapidez en el partido

Las primeras novedades respecto a los cambios pretenden agilizar el juego y, en caso del fútbol de selecciones, permitir mayor cantidad de cambios. De ahora en adelante, los futbolistas que son sustituidos tendrán un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego y, si se superara ese tiempo, el jugador que entra no podría hacerlo hasta pasado un minuto y que el juego se encontrara detenido. Una medida que ya se aplicó en el pasado Mundial y no es la única norma nueva respecto a los encuentros internacionales ya que el número de sustituciones disponibles en partidos amistosos se incrementa a ocho y si ambos equipos están de acuerdo incluso a once cambios, pero siempre en tres ventanas como se estableció tras la pandemia.

En cuanto a las pérdidas de tiempo, el árbitro ahora realizará una cuenta atrás de cinco segundos y, si se excede ese límite en un saque de banda o de puerta, podrá conceder la posesión al equipo contrario mediante un saque de banda o de esquina. También se aclara que se puede aplicar la ventaja si efectúa una reanudación del partido incorrecta y el balón está en juego.

El VAR gana protagonismo en acciones de amonestación

El videoarbitraje, tal y como ha sucedido en la Copa del Mundo, puede intervenir y revisar una tarjeta roja proveniente de doble tarjeta amarilla incorrecta. Además, tendrá la potestad de comprobar la confusión de identidad si se sanciona a un jugador, pero la infracción por la que se le haya amonestado fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos y no por el amonestado inicialmente. A su vez, las competiciones tienen la opción de revisar los saques de esquina que se hayan concedido de manera claramente incorrecta, siempre y cuando la decisión se pueda corregir inmediatamente y sin retrasar la reanudación del juego.

Por otra parte, no se amonestará con tarjeta amarilla una infracción destinada a evitar gol o una ocasión manifiesta de gol si se aplica la ventaja y el gol se marca. De hecho, cuando el árbitro conceda la ventaja, no se amonestará al jugador que intente evitar el gol con la mano o los brazos sin conseguirlo. En cuanto a la figura del árbitro, las competiciones tienen la opción de proporcionar cámaras corporales a los colegiados, así como a sus asistentes y al cuarto árbitro.

El árbitro amonesta a Enzo Fernández. / RONALD WITTEK / EFE

La nueva normativa que afecta a los jugadores

Los cambios en el reglamento IFAB también afectarán al desarrollo de los jugadores con medidas que les permiten mayor libertad, pero con otras que alteran su papel en los partidos. Si bien ahora podrán llevar accesorios siempre que estén bien cubiertos y sean seguros, no podrán incorporarse inmediatamente al juego si son atendidos por los servicios médicos ya que tendrán que esperar un minuto y que el juego esté detenido.

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La norma respecto al doble toque en el lanzamiento de penalti se recalca en que el jugador, sea de forma voluntaria o involutaria, no puede realizarlo como le sucedió a Julián Álvarez hace dos temporadas ante el Real Madrid. También se añade una referencia a los «atacantes» a la lista de aspectos que se deben tener en cuenta en aquellas situaciones en las que un jugador comete una infracción destinada a evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol.