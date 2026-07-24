Accidente mortal en la obras del Spotify Camp Nou

Trágico suceso en las obras del Spotify Camp Nou. Este viernes una persona ha muerto en las tareas de remodelación del estadio tras sufrir un golpe. Según informa la Agencia EFE, el operario, de 54 años, ha recibido un fuerte golpe mientras se encontraba en pleno trabajo en el recinto azulgrana.

La comisaría de Les Corts en Barcelona ha recibido el aviso del accidente laboral a las 15:30 según explican los Mossos d'Esquadra. Hasta el Camp Nou se desplazaron varios dotaciones de la policía, que no pudieron hacer nada para salvar la vida de esta persona.

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Así pues y tal y como establece el protocolo, ahora la policía catalana ha puesto los acontecimientos en conocimiento del juzgado de instrucción y al departemento de Empresa y Trabajo.