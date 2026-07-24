Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichaje Valencia BasketEnzo BarranecheaIA posiciones LaLigaKiat LimPróximo partido Valencia CFAïssa Mandi
instagram

Accidente mortal en la obras del Spotify Camp Nou

Un operario, de 54 años, muere tras recibir un golpe según ha informado la Agencia EFE

El vídeo de la polémica: Así van las obras del Camp Nou

El vídeo de la polémica: Así van las obras del Camp Nou

Jaume Puig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Carsí

Iván Carsí

Trágico suceso en las obras del Spotify Camp Nou. Este viernes una persona ha muerto en las tareas de remodelación del estadio tras sufrir un golpe. Según informa la Agencia EFE, el operario, de 54 años, ha recibido un fuerte golpe mientras se encontraba en pleno trabajo en el recinto azulgrana.

La comisaría de Les Corts en Barcelona ha recibido el aviso del accidente laboral a las 15:30 según explican los Mossos d'Esquadra. Hasta el Camp Nou se desplazaron varios dotaciones de la policía, que no pudieron hacer nada para salvar la vida de esta persona.

Noticias relacionadas

Así pues y tal y como establece el protocolo, ahora la policía catalana ha puesto los acontecimientos en conocimiento del juzgado de instrucción y al departemento de Empresa y Trabajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents