Alarma en Argentina: "Messi nos dijo que era su último partido"

Leandro Paredes ha desvelado una de las grandes incógnitas que rodean al futuro de Lionel Messi con la selección argentina. El centrocampista aseguró que el capitán de la Albiceleste ya tenía decidido que la final del Mundial podía ser su último encuentro con el combinado nacional.

Según explicó Paredes, Messi habría llegado al partido definitivo con la idea de cerrar una etapa histórica con Argentina. El '10', que todavía no ha anunciado oficialmente su retirada internacional, mantiene en vilo a todo un país que espera conocer cuál será su próxima decisión. "Messi nos dijo que era su último partido. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir con nosotros", dijo en DSPORTS.

La final del Mundial dejó una imagen especialmente emotiva de Messi, consciente de que podía estar ante su última gran oportunidad mundialista. A sus 39 años, el delantero continúa siendo el gran referente de una generación que conquistó la Copa América y el Mundial de 2022, además de devolver a Argentina a lo más alto del fútbol mundial.

Noticias relacionadas

Leo Messi y los futbolistas de la selección argentina, después de la final del Mundial / EFE

Se acerca el final

El futuro de Messi con Argentina sigue abierto, pero sus compañeros ya han dejado claro que cualquier partido puede convertirse en una última aparición histórica de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.