El Elche se enfrenta al Johor de Malasia esta tarde en La Nucía

Esta tarde a las 19:00 horas en el Estadi Olímpic el Elche CF se enfrenta al Johor de Malasia en partido amistoso de pretemporada. Será el segundo test del conjunto blanquiverde ante el campeón de Malasia que entrena el español Xisco Muñoz y con varios jugadores españoles en sus filas. Las entradas para este partido están a la venta en https://ciudaddeldeporte.compralaentrada.com/eventos/

Alineación del Johor de Malasia el año pasado en el Estadi Olímpic de La Nucía. / AYTO. D ELA NUCÍA

Una vez más las excelentes instalaciones de “La Nucía, Ciudad del Deporte” han hecho de imán para atraer un partido internacional de pretemporada de gran nivel entre el campeón de Malasia (Johor) y un equipo de La Liga (Elche C.F.). Una oportunidad única para los aficionados al fútbol de ver fútbol de “primera” en directo. El Elche CF vuelve a La Nucía tras enfrentarse al Al-Ittihad de Benzema hace dos años en pretemporada, con victoria 2-0 para los blanquiverdes.

“Spanish Johor”

El Johor de Malasia está realizando la pretemporada, un año más, en la comarca de la Marina Baixa, entrenado por el valenciano Xisco Muñoz y con su director general Luis García (exfutbolista internacional que ganó la Champions con el Liverpool y jugó en Barça y At. Madrid). Equipo que cuenta en sus filas con 11 jugadores de nacionalidad española: el veterano Natxo Insa, los porteros Christian Abad y Zubiaurre, los defensas Galuder, Eddy, Irazabal y Raúl Parra, el centrocampista Nacho Méndez y los delanteros Arribas, Teto y Aketxe.

Segundo partido en La Nucía del Johor

El pasado domingo, en el Estadi Olímpic de La Nucía el Johor de Malasia perdió 2-3 ante Al Ettifaq de Arabia Saudí.

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Este sábado 25 de julio, a las 10:00 horas, en el mismo Estadi Olímpic Camilo Cano se enfrentarán el Eldense ante el Al Ettifaq de Arabia Saudí. Las entradas están a la venta en https://ciudaddeldeporte.compralaentrada.com/eventos/