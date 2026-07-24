Otro verano ‘extremo’ en el Valencia CF

A falta de poco más de un mes para el cierre del mercado de fichajes, el Valencia sigue sin encontrar esa pieza que le pueda dar profundidad en la banda. A día de hoy Corberán solo cuenta con Luis Rioja como extremo puro e intransferible. El resto de futbolistas que están en plantilla y pueden ocupar esta posición de ataque son Diego López, Arnaut Danjuma, Dani Raba y Ryunosuke Sato.

Sato ha sido uno de los fichajes valencianista de cara a la próxima campaña y su debut fue, cuanto menos, prometedor. A pesar de ello, mostró una clara tendencia a venirse hacia el centro por lo que no sería un ‘extremo puro’. En el caso de Diego López sufrió en el último partido de liga contra el Barça una rotura en el ligamento anterior de su pierna derecha por lo que le dejará apartado toda la temporada. Por otro lado, Arnaut Danjuma y Dani Raba, además de no ser extremos puros y de que sus rendimientos han sido decepcionantes, están a la venta. Si llega una buena oferta, la próxima temporada estarán lejos de Mestalla.

Sato durante el partido contra el Eldense / Miguel Ángel Montesinos

Un jugador que rindió muy bien el pasado curso, sobre todo en la segunda vuelta, fue Largie Ramazani. Un futbolista que aportó velocidad y gol al conjunto ché. A Corberán le encantaría poder contar con el extremo belga para la próxima temporada, pero no quieren llegar a pagar los 10 millones que pide el Leeds. Es una operación que se puede ir hasta los últimos días de mercado, ya que el conjunto inglés quiere esperar a algún equipo que quiera pagar lo que piden y el Valencia estará atento hasta que se pueda dar su oportunidad. Lo que está claro es que el Leeds no cuenta con Ramazani y su salida en este mercado es segura.

Ramazani la temporada pasada / Instagram Largi Ramazani

El Valencia no está únicamente pendiente de incorporar a Ramazani, ya que aunque llegara el belga, Corberán quiere otro extremo. De momento no hay ningún nombre sobre la mesa pero el objetivo es el de contar con dos bandas más para la plantilla.

El problema del extremo viene de largo

La búsqueda de un extremo de garantías estas últimas temporadas en Mestalla ha sido un auténtico rompecabezas. Desde la temporada 2021-2022 han pasado por esta posición hasta 14 futbolistas diferentes: Hélder Costa, Bryan Gil, Diego López, Justin Kluivert, Samuel Lino, Peter Federico, Otorbi, Sergi Canós, Martín Tejón, Fran Pérez, Rioja, Ramazani, Danjuma, Dani Raba y Sato.

Los más destacados de esta lista fueron Kluivert y Lino en la temporada 2022-2023. Ambos futbolistas llegaban cedidos de la Roma y Atlético de Madrid, respectivamente. El holandés dejó 8 goles y 1 asistencia, mientras que el brasileño firmó 7 goles y 2 asistencias en todas las competiciones. A pesar de que ambos tan solo estuvieron una temporada, sus rendimientos fueron excelentes. Otros dos ejemplos de cesiones que aportaron mucho en Mestalla fueron el de Bryan Gil en la temporada 2021-2022 y Ramazani la pasada campaña.

Justin Kluivert, celebrando un gol al Sporting de Gijón / SD

Del resto, tan solo cinco futbolistas están a día de hoy en plantilla (Sato, Danjuma, Diego López, Otorbi, Raba y Rioja) y tan solo Diego López, Rioja y Fran Pérez (actualmente jugador del Rayo Vallecano) han estado dos temporadas o más vistiendo la camiseta valencianista.

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Un claro síntoma de la poca continuidad que ha habido estas últimas temporadas en la posición del extremo en el Valencia CF.