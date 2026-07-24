El FC Barcelona se olvida de Julián Álvarez y ya negocia con otro delantero

El FC Barcelona habría iniciado contactos con el entorno de Dušan Vlahović, según informa Marca. El delantero serbio, de 26 años, se encuentra actualmente sin equipo después de que la Juventus no alcanzara un acuerdo con el futbolista para su renovación debido a sus elevadas pretensiones económicas.

Vlahović, uno de los delanteros más destacados de los últimos años en la Serie A, aparece ahora como una oportunidad de mercado para varios grandes clubes europeos. Su situación contractual convierte al atacante en una opción atractiva, ya que podría incorporarse sin coste de traspaso, aunque su salario y las condiciones de su llegada serían los principales factores a valorar.

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Vlahovic celebrando un gol / REDES

La economía manda

El Barça estaría estudiando la posibilidad de reforzar su ataque con un perfil de delantero de referencia, y el nombre del internacional serbio habría llegado a la mesa de la dirección deportiva azulgrana. Sin embargo, la operación dependerá de la situación económica del club y de las condiciones que demande el jugador. Vlahović afronta así un nuevo capítulo en su carrera, a la espera de definir su próximo destino tras finalizar su etapa en la Juventus.