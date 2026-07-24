El humo del incendio de Madrid llega a Valdedebas

El primer amistoso del Real Madrid ha estado marcado por una imagen ajena a la acción acontecida en el terreno de juego. Una gran columna de humo provocada por el incendio declarado en Madrid ha sido perfectamente visible en la Ciudad Deportiva de Valdedebas mientras el equipo de José Mourinho se enfrentaba a la AD Alcorcón en su estreno en pretemporada. Desde el calentamiento, la humareda ha captado la atención de los asistentes al estadio Alfredo Di Stefano y ha permanecido en el horizonte durante la totalidad del encuentro.

Aunque el desarrollo del amistoso ha transcurrido sin incidencias en las instalaciones del Real Madrid, la presencia del humo ha hecho evidente la magnitud del incendio. Mientras el choque se celebraba, los servicios de emergencia realizaban las labores pertinentes para controlar el incendio.

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Un protagonista inesperado

Pese al impacto visual que ha dejado el incendio, el amistoso ha podido disputarse con total normalidad y no fue necesario modificar el desarrollo del encuentro. La atención, sin embargo, se ha repartido durante muchos minutos entre lo que sucedía sobre el terreno de juego y la evolución de un incendio cuya enorme columna de humo fue visible desde prácticamente cualquier punto de Valdebebas. El contraste entre la actividad en Valdedebas y la enorme columna de humo visible convirtió al incendio en el protagonista inesperado del estreno veraniego madridista.