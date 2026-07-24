Javier Milei hace el ridículo hablando de la final del Mundial entre Argentina y España
El presidente aseguró que "el problema es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo", dejando atónito al panorama mundial
Javier Milei ha vuelto a situarse en el centro de la polémica alrededor de la Selección argentina tras pronunciarse sobre las críticas y controversias que han rodeado al combinado albiceleste durante el Mundial. El presidente argentino salió en defensa del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que parte de los cuestionamientos responden a la envidia hacia los éxitos del país. "El problema es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo", dijo.
A través de sus redes sociales, Milei compartió varios mensajes en los que reivindicó el orgullo por Argentina y sostuvo que el país genera rechazo precisamente por sus logros. Sus declaraciones han generado debate, especialmente por el momento elegido y por el contexto de tensión surgido tras la participación de la selección en el torneo.
La polémica se produce después de que Argentina quedara en el foco de distintas discusiones tras el Mundial, con críticas y teorías que incluso tuvieron que ser respondidas por dirigentes de la propia Asociación del Fútbol Argentino. Claudio 'Chiqui' Tapia pidió dejar de lado las especulaciones y reconoció que España fue superior en la final.
Mezclando fútbol y política
Milei, fiel a su estilo de comunicación, volvió a mezclar fútbol y política en un asunto que trasciende lo deportivo. Sus palabras han abierto un nuevo capítulo de debate en Argentina, donde la selección sigue siendo uno de los principales símbolos de identidad nacional.
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