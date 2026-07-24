Levante y Sevilla lo dejan todo por decidir para la última jornada (0-0)

El tercer encuentro del grupo A del COTIF acabó con el tercer empate a cero. En una edición donde la igualdad es máxima, los detalles marcan las diferencias. La última jornada de la fase de grupos promete fuertes emociones tras los empates cosechados por Levante y Sevilla en sus primeras jornadas, que mantienen sus aspiraciones intactas para avanzar a la próxima ronda.

Así fue el partido

El duelo arrancó con ambos equipos tanteando al rival, conociendo la importancia del encuentro de cara a sus futuras aspiraciones. Las acciones a balón parado suplían la falta de ocasiones claras por parte de los dos equipos, que les costaba penetrar en ataque. Con el paso de los minutos, el Sevilla fue haciéndose dueño poco a poco del control del balón y de las ocasiones. La presión ejercida sobre la salida de balón granota le permitía a los de Joaquín Hidalgo recuperar y salir rápido al contragolpe, ante un Levante que mostraba un punto menos de intensidad que el conjunto hispalense. A través de la velocidad y del poderío físico de Uyi, el conjunto andaluz encontraba la forma de hacerle daño a la defensa granota.

El duelo arrancó con ambos equipos tanteando al rival. / César March

En el minuto 12 de encuentro una falta provocada por el propio Uyi permitía al Sevilla gozar de la primera ocasión clara, tras una falta de entendimiento entre el guardameta y la defensa levantinista. El equipo de Jesús Bernal comenzó a reaccionar a través de la posesión de balón, sin generar excesivo peligro a la portería defendida por Antonio, quien se mostró seguro en los centros laterales. Acechaba el Levante el área sevillista siendo Antonio, el 7 granota, el hombre que más peligro generaba. Transcurría el minuto 33 cuando Unai avisaba al lanzamiento de una falta de Sebas cometida sobre Parraga en la frontal del área sevillista.

Ya en el descuento de la primera mitad y cuando mejor estaba el Levante, imponiendo su juego a un Sevilla incapaz de encadenar varios pases seguidos, llegó la ocasión más clara del encuentro para el conjunto andaluz. Silve estrellaba el balón en el travesaño tras una serie de rebotes en la frontal del área de un equipo levantinista que, pese a su dominio a través del balón, se marchó al descanso con el susto en el cuerpo.

La segunda parte arrancó con múltiples cambios en los onces por parte de ambos equipos. Saltó con mayor intensidad el Sevilla, que gozó a las primeras de cambio de un disparo lejano que desvió la defensa granota. No tardó el Levante en recuperar el control del esférico y acechar el área de un Sevilla que buscaba sin mucho éxito a Castillo con balones largos. Lo intentaban los granotas ante una defensa sevillista bien plantada, que solventaba con contundencia los problemas que le planteaba el ataque levantinista.

La segunda parte arrancó con múltiples cambios en los onces por parte de ambos equipos. / César March

A través del balón parado quiso el Levante meter el miedo en el cuerpo de los andaluces, pero el remate en el segundo palo de Mario se marchó por encima del travesaño. Transcurrían los minutos sin claridad en el juego por parte de ninguno de los dos equipos. No encontraba el conjunto granota la forma de perforar la portería rival pese a monopolizar la posesión. Apretó el acelerador el Levante en los minutos finales de un partido que incrementaba su intensidad, fruto de lo que había en juego. Corría el minuto 68 cuando los granotas gozaron de la ocasión más clara del encuentro. Tras una serie de rechaces en el área Soria remataba a bocajarro en el área pequeña, pero una intervención milagrosa de Isra le negó el gol a los de Jesús Bernal.

Hizo despertar el susto al Sevilla, haciendo que Jordi tuviese que emplearse por primera vez en toda la segunda parte. Con mucho respeto por parte de ambos equipos, el empate pareció contentar a los dos conjuntos que llegarán a la última jornada con todo por decidir.

Ficha técnica

Sevilla:

1- Antonio Montes Barrios (Pablo Fagunde Ordóñez 41’)

15- Sebastián Molina Rus (Tomás Rojas Callejón 41’)

7- Joseph Uyi Osayende (Ángel Jesús Castillo García 41’ (José María García Carreño 71’))

12- Luis Torres Delgado Aguilera

11- Carlos Guiazo Alzamora (Juan Menayo Hernández-Montaño 41’)

10- Hugo González del Pino (Iván Navarrete Amaya 41’)

17- Álvaro Gómez Rodríguez ‘Chupe’ (Isra Otero Jiménez 41’)

6- Simón Romero Bernal (Damián Cabrera Caro 41’)

9 -Silveiro de la Chica Fernández (José Antonio Camacho García "Güiri" 41’)

3- Dario Arroyo Martínez (Daniel Morales Chamizo 41’)

14- Adrián López Rodríguez (Ismael Carmelo Morales Santana 41’)

Levante:

13- Jordi Martínez Gallardo

2- Midrfing Kone Sangare

5- Sergio Belda Revert (Mario Sorio Polo 41’)

7- Alejandro Hernández Cala (Zadig Bendiab 41’)

8- Unai Tirado Cortes (Saúl Castells Terribas

9- Andrei Roates (Daniel Saiz Castellanos Soria 41’)

10- Biel Gutiérrez Escalona (Ramón Montaña Puchades 41’)

11- Asier Cano Peñarrubia (Aarón Murenzi 41’)

14- Juan Parraga Caballero (Xavier Laroche 41’)

20- Manuel Ramírez Olmo

23-Jorell Robert Alejandro (Joan Gimeno Alacreu 41’)

Goles: 0-0

Árbitro: Ignacio Sánchez-Ferragut. Asistido por Sergiu Ionut Nila y Carlos Roda. Amonestó a Güiri (68’)en el Sevilla y a Jorell (10’) por parte del Levante.

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