El 'look' por el que está dando que hablar Luis de la Fuente tras ganar el Mundial

El seleccionador español sorprendió con unas Adidas Samba OG de color verde, combinadas con americana, camisa y pantalones chinos, en una apuesta que mezcla elegancia y estilo deportivo.

Luis de la Fuente no solo ha llamado la atención por sus decisiones deportivas. El seleccionador español se convirtió este viernes en uno de los protagonistas fuera del terreno de juego gracias a un estilismo que ha generado numerosos comentarios, especialmente por las zapatillas elegidas para completar su vestimenta.

El técnico apareció con un conjunto clásico formado por americana, camisa y pantalones chinos, pero decidió romper la formalidad del look con unas Adidas Samba OG verdes. Una combinación que fue muy aplaudida por quienes destacaron la capacidad del entrenador para mantener una imagen elegante sin renunciar a un elemento más desenfadado y deportivo.

Las zapatillas de Luis de la Fuente que no han pasado desapercibidas

Las Adidas Samba se han convertido en uno de los modelos más reconocibles de los últimos años. Su diseño sencillo y su facilidad para combinar tanto con ropa informal como con prendas más elegantes han provocado que estas zapatillas trasciendan el ámbito deportivo.

Las zapatillas del técnico están generando muchos comentarios / Twitter

En el caso de Luis de la Fuente, el color verde de sus Samba OG aportó personalidad a un conjunto dominado por prendas más sobrias. El resultado fue un estilismo equilibrado, moderno y alejado de los habituales zapatos clásicos que suelen acompañar a una americana.

La imagen del seleccionador no tardó en circular y generar comentarios. Muchos usuarios aplaudieron la elección del calzado y la naturalidad con la que el entrenador combinó unas zapatillas deportivas con una vestimenta más formal.

Luis de la Fuente también marca estilo

El look demuestra que las zapatillas pueden tener cabida en conjuntos elegantes siempre que se elijan correctamente las prendas y los colores. Las Adidas Samba verdes de Luis de la Fuente se convirtieron en el elemento protagonista, pero sin desentonar con la americana, la camisa y los chinos.

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Una apuesta sencilla que volvió a situar al seleccionador en el centro de las miradas. Esta vez no por una convocatoria, una alineación o una decisión táctica, sino por unas zapatillas que confirman que Luis de la Fuente también sabe marcar estilo fuera del césped.