Luis de la Fuente desvela su rutina de gimnasio tras ganar el Mundial con España: "No fallo nunca"

El excelente estado físico de Luis de la Fuente, seleccionador español y campeón del mundo, no ha pasado desapercibido. A sus 65 años, el técnico presume de una condición física que sorprende tanto dentro como fuera del mundo del fútbol.

Luñis de la Fuente celebrando el Mundial 2026. / EFE

El propio De la Fuente ha explicado en varias entrevistas que, tras sufrir una grave lesión de rodilla, decidió cambiar por completo su forma de entrenar. Desde entonces, el trabajo de fuerza se ha convertido en la base de su preparación física, con sesiones diarias de al menos una hora en el gimnasio antes de dirigir los entrenamientos de la selección española.

Además del entrenamiento de fuerza, complementa su rutina con actividades como la natación, el ciclismo y la escalada, disciplinas que le ayudan a mejorar su resistencia, movilidad y condición física general.

Trabajo y disciplina

"Tengo una rutina semanal en la que trabajo diferentes grupos musculares. Empiezo por pecho, espalda al día siguiente y brazo. Y lo voy repitiendo. Lo más importante no es la rutina, sino la disciplina de hacerlo todos los días del año. No fallo nunca", dijo en Post United.

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Su disciplina y compromiso con el ejercicio han despertado la admiración de muchos aficionados, que destacan que mantiene una forma física envidiable, incluso superior a la de algunos futbolistas profesionales. Un ejemplo de constancia y de la importancia de cuidar el cuerpo a cualquier edad.