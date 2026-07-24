El Manchester City le deja sin capricho a Florentino Pérez

El Manchester City habría desmentido cualquier contacto con el Real Madrid por Rodri Hernández, según AS, después de que en los últimos días surgieran informaciones que situaban al centrocampista español en el radar del conjunto blanco.

El futbolista, de 30 años, continúa siendo una de las piezas fundamentales del proyecto dirigido por Pep Guardiola y una referencia absoluta en la medular del equipo inglés. Desde su llegada al Etihad en 2019, Rodri se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo, siendo clave en los grandes éxitos recientes del conjunto citizen.

Rodri Hernández de España celebra al finalizar un partido de los octavos de final del Mundial. / EFE

La posibilidad de un regreso a España y un posible interés del Real Madrid había generado expectación, especialmente por tratarse de un jugador de enorme peso internacional y con un perfil que encajaría en cualquier gran plantilla europea, sobre todo, tras liderar a España hacia el Mundial. Sin embargo, desde el Manchester City niegan que exista una negociación o conversaciones abiertas entre ambos clubes.

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Rumores desmentidos

El futuro de Rodri vuelve así al centro del debate, aunque por el momento el mensaje desde Inglaterra es claro: no hay contactos con el Real Madrid y el jugador sigue formando parte de los planes del Manchester City.